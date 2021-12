Où partent les Français pour les fêtes de fin d'année ?

Vous faites peut-être partie de ces 20 millions de Français qui partent en vacances pour les fêtes de fin d'année. Vous serez nombreux à choisir la France comme destination. Les nouvelles restrictions liées au Covid-19 rendent hasardeux les voyages à l'étranger. Résultat : certains professionnels du tourisme font une excellente saison.

C'est le cas des hébergements de particuliers comme Airbnb ou Abritel qui enregistrent une hausse des demandes sur cette fin d'année par rapport à l'an dernier. Autre succès, celui des Gîtes de France qui affichent une fin d'année record, comme le souligne la directrice générale Solange Escure. "On a des taux d'occupation exceptionnels - entre 60 et 90% -. Par rapport à 2019, qui reste pour nous l'année de référence, on gagne six points", explique-t-elle.

Une saison "extraordinaire" à la montagne

Autres destinations phare de cette fin d'année : le littoral et la montagne. Malgré l'absence des touristes britanniques, la station de l'Alpes d'Huez par exemple affiche complet la semaine prochaine. Globalement, c'est une excellente saison qui se prépare pour les professionnels de la montagne, assure Christian Mourizard, président d'ADN tourisme qui regroupe les offices de tourisme de France. "C'est une très belle fréquentation avec un temps et un enneigement extraordinaires. Les professionnels vous diront que cela fait des années qu'ils n'ont pas vu une telle saison et un tel enneigement", se félicite-t-il.

Les grands perdants de cette fin d'année sont les grandes métropoles. Paris en première ligne puisque l'absence des touristes étrangers se fait toujours sentir. Les professionnels du tourisme espèrent que de nouvelles restrictions ne viendront pas entacher cette fin d'année.