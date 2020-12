"On essaie d'égayer la situation" : à Noël, le réveillon festif des Français malgré le Covid

REPORTAGE

Un réveillon à nul autre pareil : des millions de Français ont fêté Noël en s'accommodant tant bien que mal des nouvelles règles sanitaires et des gestes barrières face au coronavirus. Invités moins nombreux, distance plus grande entre les convives à table, embrassades limitées au moment d'ouvrir les cadeaux… Beaucoup se souviendront de ces fêtes de fin d'année marquée du sceau des restrictions, mais aussi de la prudence. C'est le cas de cette famille parisienne rencontrée par Europe 1, jeudi soir.

"On a peur d'inviter les personnes âgées"

Sous le regard attendri de son père, les yeux de Léo s'agrandissent. Âgé d'un an et demi, le petit dernier de la famille découvre un xylophone tandis que ses deux frères sont désormais les très heureux possesseurs d'un appareil photo. Mais malgré les cadeaux, la fête est bizarre. "J'ai l'habitude de voir les proches et cette année, je ne les vois pas. Il y en a certains qui sont âgés. Je ne pourrai pas les voir jusqu'à la fin du Covid-19", explique Nicolas, 11 ans.

En effet, cette année, autour du sapin, il n'y avait ni cousins, ni grands-parents. Au regard du contexte, la famille a fait le choix de rester à cinq : "D'habitude, ce sont des beaucoup plus grandes tablées parce qu'on invite des personnes âgées et des gens qu'on ne voit pas souvent", raconte Olivier, le père. "Là, soit on a peur de les inviter, soit elles-mêmes préfèrent rester chez elles."

Séances photos, chants de Noël…

Le contexte particulier de ce réveillon n'a pas empêché la famille de célébrer l'esprit de Noël. Son petit dernier dans les bras, Nathalie, la mère, a multiplié les efforts pour garder le moral, avec des séances photos et des chants de Noël. "C'est vrai qu'on essaie d'égayer un petit peu la situation, en créant un moment festif avec Noël, pour que la fête reste magique", souligne-t-elle. Une magie qu'ils comptent poursuivre en envoyant les photos à ceux qui n'ont pas pu être là cette année.