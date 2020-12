EN DIRECT - Avec plus de 21.000 cas, la circulation du virus reste à un niveau élevé

EN DIRECT

Alors que des millions de familles françaises ont passé un drôle de réveillon de Noël, crise du Covid-19 oblige, la Haute autorité de santé vient de donner son feu vert au vaccin Pfizer/BioNTech, quelques jours avant le début de la vaccination en France. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui ne présente plus de symptômes, est sorti de son isolement, jeudi, après avoir été testé positif au Covid-19 la semaine dernière. La France a encore enregistré plus de 21.000 cas positifs au Covid-19 jeudi, avec 62.268 morts depuis le début de l'épidémie.

Les informations à retenir : La Haute autorité de santé a donné son feu vert au vaccin Pfizer/BioNTech

Emmanuel Macron est sorti de isolement à La Lanterne

Plus de 21.000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures

62.268 morts en France, le nombre de nouveaux cas reste élevé

La France a comptabilisé 21.634 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures mais le taux de positivité est en baisse, selon les chiffres des autorités sanitaires publiés jeudi. Le nombre de nouveaux cas quotidiens a oscillé entre 12.000 et 18.000 la semaine dernière. Il était de 14.929 mercredi et 11.795 mardi.

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, était de 3,8% jeudi, après 4,3% mercredi et 4,4% mardi. Cet indicateur clé s'élevait à 6,4% le 8 décembre, date à laquelle un nouveau mode de comptabilisation a été introduit.

Le nombre de cas détectés est élevé ces derniers jours, en raison notamment d'une ruée sur les tests avant les retrouvailles familiales des fêtes de fin d'années. La semaine dernière (dernières données disponibles), quelque 2,35 millions de tests ont été effectués, en hausse de plus de 50% par rapport à la semaine précédente, a indiqué jeudi la Drees, le service statistique des ministères sociaux.

Le Covid-19 a tué 292 personnes dans les hôpitaux ces dernières 24 heures (après 278 mercredi) portant le bilan total des décès à 62.268 (dont 43.073 à l'hôpital) depuis le début de la pandémie, selon Santé publique France.

Feu vert de la Haute autorité de santé au vaccin Pfizer

C'était un accord attendu : la Haute autorité de santé a donné son feu vert à l'utilisation du vaccin Pfizer/BioNTech en France. Celui-ci "peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus", "du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant", a estimé jeudi la Haute autorité de santé (HAS). La "stratégie de priorisation" déjà annoncée (commencer par les populations les plus à risque de forme grave et les plus exposées au risque d'infection) reste valable pour ce vaccin, baptisé Comirnaty, ajoute l'avis de l'autorité sanitaire, qui constitue la dernière étape réglementaire avant le début de la campagne de vaccination dimanche.

"Nous confirmons que ce premier vaccin a bien une place dans la stratégie vaccinale, au regard tant de son efficacité que de son profil de tolérance, ce qui est une excellente nouvelle", a déclaré la présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, au cours d'un point presse en ligne. Cet avis est la dernière étape règlementaire avant le début de la campagne de vaccination.

Les premières vaccinations dès dimanche

Les premières doses du vaccin conçues par les laboratoires Pfizer et BioNTech arriveront samedi en France. Pour l'instant, ce sont seulement "quelques dizaines" de patients qui recevront leur injection dimanche, avait précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran. La campagne de vaccination va suivre une "stratégie de priorisation" pour injecter le vaccin anti-Covid aux personnes fragiles en premier lieu.

Deux établissements ont été choisis : l'unité de soins de longue durée de l'hôpital René-Muret (AP-HP) à Sevran, en Seine-Saint-Denis, et le centre gériatrique de Champmaillot, qui dépend du CHU de Dijon. Il n'y aura en revanche pas de troisième établissement concerné dès dimanche, contrairement à ce qui avait été envisagé.

Macron n'est plus à La Lanterne, Castex déconfiné

Emmanuel Macron, qui ne présente plus de symptômes, ne passera pas Noël à La Lanterne, la résidence versaillaise dans laquelle il s'était isolé après avoir été testé positif au Covid-19 la semaine dernière.

Le Premier ministre Jean Castex et le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, tous deux cas contact d'Emmanuel Macron, ont mis fin mercredi à leur période d'isolement après avoir été testés négatif au Covid-19. "Cas contact du Président de la République, ne présentant aucun symptôme, et après avoir respecté une période d'isolement de 7 jours comme recommandé par les autorités de santé, le Premier ministre a procédé à un test PCR, mercredi matin. Ce test étant négatif, cette période d'isolement prend donc fin", a annoncé Matignon.

Plus de 1.73 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1,73 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi matin. Plus de 78,6 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec 326.232 morts, suivis par le Brésil (189.220 morts), l'Inde (146.756), le Mexique (120.311) et l'Italie (70.395).