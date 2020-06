"On a trouvé un premier traitement" : la dexaméthasone, remède miracle au Covid-19 ?

C'est un premier pas encourageant vers un traitement contre le Covid-19. La dexaméthasone, un stéroïde prescrite auparavant pour soigner le syndrome respiratoire aigu, le Sras, a reçu des résultats prometteurs dans l'essai britannique Recovery. Les scientifiques ont découvert que ce médicament réduisait d'un tiers la mortalité chez les patients les plus atteints. La molécule a été testée dans 175 hôpitaux anglais en respectant les règles scientifiques. Elle a été administrée à plus de 2.000 patients. D'un autre côté, un groupe d'un peu plus de 4.000 malades n'en a pas reçu.

La comparaison est sans appel : chez ceux qui ont pris de la dexaméthasone, ce traitement réduit d'un tiers la mortalité chez les malades les plus graves, placés sous respiration artificielle. La mortalité baisse également d'un cinquième pour les patients mis sous assistance respiratoire mais non intubés. En revanche, le traitement n'a eu aucun effet sur les malades les moins graves.

Un traitement "disponible tout de suite"

Face à ces résultats, les spécialistes sont partagés. Certains sont particulièrement convaincus par les conclusions de cette étude, comme Djillali Annane, chef de du service de réanimation de l'hôpital Raymond Pointcarré de Garches dans les Hauts-de-Seine. "On a trouvé un premier traitement contre le Covid-19", se réjouit-il. "Il est disponible tout de suite dans le monde entier et il est accessible parce que ce traitement est générique. Il ne coûte plus rien. C'est un pas de géant dans la lutte contre le Covid-19. C'est la nouvelle inespérée que l'on attendait tous", ajoute le médecin.

Aucun effet sur certains patients

Mais d'autres médecins réanimateurs modèrent cet enthousiasme. Selon eux, la dexaméthasone n'est pas le traitement miracle contre le Covid-19. Certains patients sont en effet décédés des suites de la maladie, même en ayant pris ce traitement.

Par ailleurs, en France, certains malades qui ont reçu de la dexaméthasone sont hospitalisés en réanimation depuis plus d'un mois. Pour l'instant, ce médicament n'a pas eu d'effet sur eux. Il pourrait toutefois être utile dans les pays en plein pic épidémique ou en cas d'éventuelle deuxième vague.