EN DIRECT - Coronavirus : 7 nouveaux quartiers fermés à Pékin, la situation "extrêmement grave", avertit la mairie

EN DIRECT

La France en vert, les frontières rouvertes : c'est ainsi qu'on pourrait résumer ce début de semaine, avant-goût de la "phase 3" du déconfinement, lundi 22 juin. Depuis lundi, les Français peuvent désormais se rendre dans n'importe quel restaurant ou café de la métropole et franchir plusieurs frontières européennes, fermées pendant près de trois mois en raison du coronavirus.

Mais alors que l'épidémie sévit toujours en Guyane, où le second tour des élections municipales a été reporté, les premières auditions de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise ont lieu mardi. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales à retenir : Le second tour des municipales est reporté en Guyane en raison de l'épidémie

La commission d'enquête de l'Assemblée démarre, Salomon interrogé

La cérémonie des Oscars 2021 reportée de deux mois

29.436 morts en France, le reflux épidémique se poursuit

434.000 morts dans le monde, l'OMS observe un rebond du virus à Pékin

Le deuxième tour des municipales reporté en Guyane

C'est une conséquence directe du coronavirus qui n'a pas disparu du territoire français : le second tour des élections municipales est reporté en Guyane en raison de l'épidémie. Après consultation des élus et des responsables de l'État, et "au vu des dynamiques épidémiques d'une intensité différente", le gouvernement a décidé "de reporter les élections municipales en Guyane pour toutes les sept communes où un second tour était prévu le 28 juin". Le scrutin est en revanche maintenu à Mayotte, autre territoire ultra-marin.

Coup d'envoi de la commission d'enquête sur la gestion de la crise

Maintien du premier tour des élections, impréparation des autorités de santé, manque de masques, modalités du confinement… L'Assemblée nationale démarre mardi et pour six mois les auditions de la commission d'enquête sur la gestion, très critiquée par l'opposition, de l'épidémie de coronavirus par le gouvernement. Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon inaugure la série.

La France retrouve ses voisins

Après trois mois d'isolement à l'intérieur de leurs frontières nationales, les Européens ont retrouvé lundi la possibilité de voyager plus facilement d'un pays à l'autre en raison du recul de la pandémie. Europe 1 s'est rendue à la frontière franco-belge, où des centaines de Français ont profité de cette réouverture pour boire un café et acheter des cigarettes en profitant d'une taxation avantageuse. Retrouvez ici notre reportage.

Les Oscars 2021 déjà reportés

La prochaine cérémonie des Oscars a été repoussée de deux mois à cause de la pandémie de coronavirus et est désormais programmée le 25 avril 2021. C'est ce qu'a annoncé lundi soir l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieuses récompenses. La 93e édition des Oscars devait initialement se tenir le 28 février mais la crise sanitaire a provoqué la fermeture des cinémas et bouleversé le calendrier des productions hollywoodiennes.

Les États-Unis retirent l'autorisation d'urgence de l'hydroxychloroquine

Les autorités sanitaires américaines ont retiré lundi l'autorisation d'utiliser en urgence deux traitements contre le virus, la chloroquine et l'hydroxychloroquine. un temps défendus par le président Donald Trump. "Il n'est plus raisonnable de croire que l'administration par voie orale d'hydroxychloroquine et de chloroquine soit efficace dans le traitement du Covid-19", a déclaré dans un courrier la responsable scientifique de l'Agence américaine du médicament (FDA) Denise Hinton.

29.436 morts en France, le reflux se confirme jour après jour

D'après le dernier bilan publié lundi, le nombre total de décès du coronavirus s'élève à 29.436 morts en France depuis le début de l'épidémie. 846 personnes étaient toujours en réanimation dimanche, soit 23 de moins par rapport à samedi. 10.752 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus (contre 12.315 il y a une semaine, lundi 8 juin).

Ce pointage ne prend pas en compte les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux (10.384 selon le dernier pointage), qui seront actualisées mardi par Santé publique France.

Plus de 434.000 morts dans le monde, rebond de l'épidémie en Chine

La pandémie a fait au moins 434.214 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi soir. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, ont enregistré 115.896 décès. Suivent le Brésil avec 43.332 morts, le Royaume-Uni (41.736 morts), l'Italie (34.371 morts) et la France (29.436 morts).

Mais alors que l'épidémie faiblit en Europe, est-elle en train de repartir en Chine ? Plus de 100 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés à Pékin depuis que la maladie a fait sa réapparition dans la ville chinoise. C'est ce qu'a annoncé lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'origine et l'étendue de l'épidémie font l'objet d'une enquête", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle.