Nuit des Étoiles : que peut-on observer dans le ciel (et comment) ?

INTERVIEW

C'est l'un des rendez vous traditionnels de l'été. La 31ème Nuit des Étoiles débute vendredi soir. Jusqu'à dimanche, il faudra lever le nez pour s'adonner à l'observation des étoiles. Mais que peut-on y voir exactement ? Invité d'Europe 1, vendredi, Olivier Las Vergnas, président de l’Association française d’astronomie, nous en dit plus.

Une veillée aux étoiles en ligne, en cas de ciel nuageux

"Cette année, on a la chance d'avoir un début du mois d'août avec une nouvelle lune", s'enthousiasme Olivier Las Vergnas, expliquant que cela évitera que l'observation des étoiles filantes ne soit gênée par la lumière de la Lune. "On aura un très beau spectacle, si l'on est éloigné des lumières parasites, avec un ciel noir et la possibilité de voir les étoiles, et même de grosses planètes : Saturne et Jupiter, qui sont très facilement visibles, et Vénus en début de ligne".

La Lune ne perturbera pas le spectacle mais qu'en est-il des nuages ? La météo étant peu clémente, l'Association française d'astronomie a tout prévu pour qu'aucune veillée ne soit annulée sous prétexte de temps capricieux. "Il y a aussi la possibilité de télécharger en ligne une veillée aux étoiles pour organiser sa propre veillée soi-même, toute la semaine prochaine et même la semaine d'après", affirme Olivier Las Vergnas. "Même si en certains endroits, ça sera peut être couvert certains soirs, on aura la possibilité de faire soi-même ses observations en famille, près de chez soi."

Les étoiles, certaines planètes, et la Voie lactée

Car la Nuit des Étoiles, c'est aussi le moment de s'initier à l'astronomie. Même en tant que grand novice, la palette de ce que l'on peut distinguer dans le ciel est très large. On peut "simplement voir les étoiles à l'œil nu", mais aussi "les planètes qui sont très brillantes", ou encore "découvrir la Voie lactée", énumère le président de l'Association française d'astronomie. "C'est vraiment un spectacle qu'on peut partager sans difficulté", dit-il.

Et si l'on s'équipe un minimum, d'un petit télescope, ou d'une petite lunette, "on peut rapidement découvrir les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter qui projettent leurs ombres sur la planète, et ses bandes gazeuses."