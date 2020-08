Mars, Jupiter, Vénus : comment admirer les planètes pendant les Nuits des étoiles ?

Les Nuits des étoiles, événement organisé par l'Association française d'astronomie (AFA), reviennent pour une 30e édition vendredi soir, et jusqu'à dimanche. Ces trois jours promettent un beau spectacle pour les amateurs d'astronomie, qui pourront facilement observer plusieurs planètes, dont Mars, Jupiter ou encore Vénus, a expliqué jeudi Olivier Las Vergnas, président de l'AFA, sur Europe 1.

Jupiter "très brillante"

Selon lui, cette édition des Nuits des étoiles sera particulièrement enrichissante. Grâce au beau temps, "on va avoir un ciel vraiment très intéressant au niveau des planètes", prévoit-il. En effet, toutes les planètes du système solaire seront facilement visibles. Le président de l'association cite notamment Jupiter, qui apparaîtra "en début de nuit" et qui sera d'après lui "très brillante".

Ce sera ensuite au tour de Saturne de se dévoiler, puis Mars (vers minuit) et la Lune. "Si on a le courage d'attendre en fin de nuit, on peut profiter des étoiles filantes et de la planète Vénus, encore plus brillante, qui se lève vers 4 heures du matin", ajoute Olivier Las Vergnas.

Des planètes facilement observables

Doté d'une paire de jumelles, il sera possible d'admirer Mercure "juste avant le lever du Soleil", prévient le spécialiste. Et inutile d'aller forcément au sommet d'une montagne isolée pour profiter du spectacle. "Jupiter, Saturne, Mars et Vénus seront visibles de partout", résume-t-il, même "en plein centre-ville".

Si vous voulez observer le ciel chez vous, l'AFA propose les "veillées aux étoiles" : des audios, des vidéos, des programme d'observations sont téléchargeables gratuitement sur le site internet de l'AFA. En parallèle, quelque 266 manifestations gratuites seront proposées sur divers sites d'observation, notamment sur celui de l'AFA.

#NDE2020 Les nuits des étoiles, c'est déjà cette semaine ! Elles se tiendront partout en France les 7, 8 et 9 août 2020. Rendez-vous sur https://t.co/OzNh7E6xTb pour trouver l'animation la plus proche de chez vous ! @afastronomie@cieletespacepic.twitter.com/FlS233QqDw — CNES (@CNES) August 4, 2020

Ces nuits se prolongeront jusqu'à la mi-août avec les Perséides, la traditionnelle pluie d'étoiles filantes du mois d'août, qui illumineront le ciel du 10 au 15 août.