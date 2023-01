Non, vous ne retrouverez pas de «farine» d'insectes dans votre assiette sans le savoir

L'annonce a inquiété de nombreux internautes sur les réseaux sociaux : va-t-on manger de la farine d'insectes à notre insu ? Il y a quelques jours, la Commission européenne a donné le feu vert à la mise sur le marché de la poudre de grillons domestiques comme aliment. Mais pourra-t-on retrouver cette sorte de "farine" dans les produits du quotidien sans le savoir ?

La Commission européenne a en réalité accepté une demande de la société vietnamienne Cricket One, datant de juillet 2019, qui "portait sur l’utilisation de la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) entiers partiellement dégraissés" dans différents aliments, notamment les pains et petits pains multicéréales, les biscuits secs, les barres de céréales, les sauces, les pizzas ou encore les confiseries au chocolat, peut-on lire dans le règlement d'exécution 2023/5 de la Commission européenne.

Les produits qui en contiendront seront "étiquetés de manière appropriée"

Un dossier qui a été confié à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Autority, EFSA) dont le rôle est d'évaluer scientifiquement la potentielle dangerosité d'un produit alimentaire pour protéger les consommateurs. Après un an et demi de recherches, l'instance a validé que "la poudre de grillons domestiques partiellement dégraissés ne présentait pas de danger" et qu'elle "remplit les conditions de mise sur le marché". C'est donc après ces vérifications que la Commission européenne a approuvé la mise de cette "farine" sur le marché.

Mais pas d'inquiétude, la poudre de grillons domestiques ne pourra pas être utilisée dans un produit alimentaire sans en informer le consommateur. En effet, l'EFSA a statué que "les denrées alimentaires contenant de la poudre d’Acheta domesticus partiellement dégraissés soient étiquetées de manière appropriée", comme l'indique le règlement d'exécution 2023/5. En effet, ce produit pourrait provoquer des réactions allergiques, notamment pour les personnes qui présentent une intolérance aux crustacés, aux mollusques ou aux acariens.

Un marché de niche

Mais si la consommation d'insectes est répandue dans certains pays du monde, en Europe, "des freins culturels très forts" persistent, comme le souligne Emmanuelle Ducros dans sa chronique Voyage en absurdie sur Europe 1. "Pour qu'un produit soit consommable par l'Homme, il faut qu'il soit sain, ce qui est le cas pour les insectes autorisés, et qu'il ne provoque pas le dégoût. Ce tabou est le plus gros handicap des insectes comme aliments", détaille-t-elle.

Si la poudre de grillon est utilisée, il s'agira donc d'un marché de niche. D'ailleurs, pour le moment, seule la société Cricket One a été autorisée par l'Union européenne à en mettre en vente.

Ce n'est pas non plus la première fois que la Commission européenne donne son feu vert à la consommation d'insectes : en juillet 2021, elle avait autorisé la mise en vente du ver à farine, puis en novembre 2021, du criquet migrateur. Jusqu'à présent, la poudre d'insectes était uniquement utilisée pour l'alimentation animale et en aquaculture. Reste à savoir si les Français sont prêts à en mettre dans leurs assiettes, ce qui n'est (vraiment) pas sûr.