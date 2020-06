Masque, distanciation, télétravail : le protocole en entreprise allégé

Le gouvernement a allégé le protocole de déconfinement en entreprise mercredi. Le respect d'une distance d'au moins un mètre entre les personnes devient la norme et "la jauge des 4 m2 est désormais un simple outil qui reste proposé à titre indicatif". Le télétravail "n'est plus la norme mais il reste une solution à privilégier dans le cadre d'un retour progressif à une activité plus présentielle, y compris alternée", ajoute également un communiqué du ministère du travail.

La situation des personnes à risque

Ce protocole prend en compte une "amélioration significative" de la situation sanitaire mais le ministère du Travail invite dans un communiqué à ne pas "relâcher la vigilance face à un risque épidémique qui subsiste". En cas de difficulté à respecter la distance d'un mètre, le port du masque est obligatoire pour le salarié. En outre, le salarié porte un masque lorsqu'il est amené à être en contact à moins d'un mètre d'un groupe social constitué librement de personnes qui ne portent pas de masque.

Les personnes "à risque de forme grave de Covid-19 qui ne bénéficient pas d'un certificat d'isolement doivent pouvoir télétravailler ou bénéficier de mesures adaptées de protection renforcée". Les 90 guides élaborés pendant la période du confinement "n'auront plus de valeur normative", et seront remplacés par une foire aux questions "répondant aux questions concrètes des entreprises" sur le site du ministère.