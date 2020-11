"Maintenant, je vois très bien ce qu'elle fait" : quand le télétravail se fait en couple

REPORTAGE

Avec le retour du confinement, le télétravail a repris ou se poursuit pour de nombreux Français. Parfois même en couple. Si pour certains, cette situation peut mettre le couple à rude épreuve, d'autres ont trouvé la formule magique et jonglent entre leur vie professionnelle et personnelle dans la même journée, comme Europe 1 a pu le constater auprès d'un jeune couple de Rennais, Emmie et Clément. Ensemble depuis trois ans, ils sont (re)devenus par la force des choses collègues de télétravail, après déjà un premier confinement à deux. "Je l'utilise régulièrement comme ma calculatrice vivante", plaisante Emmie, à propos de Clément, lundi sur Europe 1.

"Là où on est vraiment collègues de travail, c'est plus sur le côté en 'off'"

"Tu me demandes aussi de relire des choses, parfois", lui répond Clément. Pourtant, les deux amoureux ont des métiers complètement différents. Lui est chercheur en chimie organique. Elle, dans la communication publique. "C'est vrai que c'est quand même des métiers tellement différents que là où on est vraiment collègues de travail, c'est pas vraiment sur le contenu de notre travail, mais plus sur le côté en off, les moments de pause et de relâchement qu'on pourrait avoir au bureau", explique Emmie.

"Je vois très bien maintenant ce qu'elle fait et les coulisses"

Et petit à petit, chacun apprend ou découvre un peu du métier de l'autre. "Moi c'est vrai que je vois très bien maintenant ce qu'elle fait et les coulisses", souligne Clément. "Moi, j'apprends tous les jours un peu de chimie... À la fin, je vais peut-être me reconvertir dans la communication scientifique", plaisante de son côté Emmie.

Malgré leur bonne entente, Emmie et Clément font très attention à ce que le perso ne l'emporte pas sur le pro et inversement. À la fin de la journée, chacun éteint son ordinateur et range ses affaires. Avant de retrouver pleinement sa moitié.