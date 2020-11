Grève des enseignants : "On s'entasse avec 30 élèves dans des salles minuscules"

REPORTAGE

Les établissements scolaires, qui restent ouverts pendant le confinement, sont soumis à rude épreuve en raison de l'épidémie de coronavirus. Distanciation physique, port du masque... Il est, selon une partie des enseignants, difficile de faire respecter les gestes barrières. Inquiets, certains ont décidé de se mettre en grève contre l'insuffisance des mesures sanitaires proposées par le ministère de l'Education nationale. Celui-ci estime que 9% des enseignants du primaire et 10% de ceux des collèges et lycées ont bien fait grève ce mardi. Europe 1 est allée à la rencontre de grévistes, à Lyon.

Un protocole impossible à appliquer, selon les enseignants

Le coronavirus a dissuadé certains enseignants de venir faire valoir leurs revendications devant le rectorat de l'Académie de Lyon. A peine 200 enseignants étaient sur place, venus dire leur désarroi et leur désarmement face à un protocole sanitaire inadapté à la vie en classe. "On voit de belles images propagées par le ministère, avec des élèves qui sont espacés dans les salles de classe", explique Marie-Laure, enseignante au collège Molière de Lyon. "Cela ne correspond pas à ce que l'on constate. Ce protocole n'est renforcé que sur le papier. On continue de s'entasser avec 30 élèves dans des salles minuscules, avec aucune autre protection que des masques et du gel hydroalcoolique. Nous aimerions réussir à aller travailler sans mettre en danger notre santé et celle de nos élèves."

Un dédoublement des classes ?

Selon cette enseignante, l'idée d'un dédoublement des classes, avec une moitié des élèves en présentiel le matin, et l'autre l'après-midi, a été proposée au rectorat, qui a refusé. Car une telle mesure demande davantage de moyens humains, et requiert donc des recrutements. "Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enseignants qui sont en quelque sorte 'en réserve'" explique Frédéric Volle, représentant syndical Force Ouvrière (FO). "Par exemple, au concours de professeur des écoles, il y avait cette année 350 lauréats, et 200 personnes qui ont été placées sur une liste d'attente. Aujourd'hui, il est possible, sur décision du recteur, de recruter ces 200 collègues. Ce premier geste permettrait d'alléger les effectifs", propose-t-il.

Cette idée n'est pas sur la table du ministère. Face à la grogne des professeurs, Jean-Michel Blanquer avait annoncé la semaine dernière de nouvelles mesures visant à limiter les risques de contamination dans les lycées, comme la mise en place de cours à distance. Le ministre de l’Éducation nationale a en outre promis 1 million de tests antigéniques pour les enseignants dès la semaine prochaine.