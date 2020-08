Les Ehpad désormais en mesure de ne confiner que les pensionnaires malades

Avec la reprise des contaminations au coronavirus, va-t-il falloir reconfiner les personnes âgées en Ehpad ? Bon nombre des résidents de maisons de retraite avaient souffert d'être isolées de leurs proches pendant le confinement. En s’équipant de tests, les Ehpad devraient pouvoir, cette fois, échapper au confinement intégral. Désormais, les mises en quarantaine devraient se faire au cas par cas. Dès qu'il y a un cas suspect de fièvre, toux ou grande fatigue, l’intégralité des résidents et du personnel pourront être testés.

Un confinement "calibré"

"Nous sommes en mesure de provoquer une campagne de tests sur un Ehpad en moins de 48 heures. Ça change complètement la donne ! En mars, on ne pouvait faire que trois tests par Ehpad, et encore, c’était une sinécure pour avoir les écouvillons, les transférer vers les centres Covid qui nous communiquaient les résultats cinq à dix jours plus tard", rappelle au micro d’Europe 1 Florence Arnaiz-Maumé, la représentante du syndicat des Ehpad privés. "Le confinement individuel et calibré nous permet d’éviter un confinement général", ajoute-t-elle.

Et pour limiter les risques, chaque nouveau résident est testé deux fois : d'abord deux jours avant son entrée en Ehpad, puis dix jours après, par sécurité, avec une période de confinement entre les deux tests.