Coronavirus : des centres de dépistages gratuits et sans rendez-vous à Paris dès lundi

La France a franchi samedi la barre des 900.000 tests Covid par semaine, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal dimanche. Il a également annoncé qu'à Paris, à partir de lundi, des "barnums de tests, devant des mairies d'arrondissement" seront mis en place. Sur Europe 1, dimanche, Anne Souyris, adjointe d'Anne Hidalgo en charge de la santé publique, explique les avantages de ce nouveau dispositif.

Un système de coupons

"Les dépistages doivent pouvoir se faire instantanément hors, actuellement, à Paris, ça n'existe pas, il faut attendre", constate-t-elle. L'idée de la mairie de Paris est donc de soulager un peu les laboratoires et leurs longues files d'attente qui courent parfois sur les trottoirs de la capitale. Ainsi, dès lundi, tout le monde pourra se faire dépister sans rendez-vous, sans ordonnance et gratuitement, y compris ceux qui ne sont pas assurés à l'Assurance maladie.

Ainsi, à leur arrivée sous ces grandes tentes, les Parisiens se verront remettre un petit coupon sans avoir à rester dans le barnum. "Vous arrivez, vous prenez un coupon et vous revenez à l'heure dite de manière à ne pas attendre dans une file", explique Anne Souyris. "S'il y a dix personnes devant vous, ça peut-être dans une demi-heure ou moins. Sinon, on vous dit de revenir dans une heure ou une heure et demi", ajoute-t-elle. "Mais vous êtes libres, au lieu d'attendre dans une queue, vous pouvez faire autre chose", souligne l'adjointe.

Objectif : 2.000 tests par jour pour l'instant

Ce dispositif est censé prendre de l'ampleur selon Anne Souyris. "L'objectif est pour l'instant de 2.000 tests par jour", indique-t-elle. "Nous voudrions beaucoup plus que ça. On est dans l'idée d'arriver à 10.000 le plus rapidement possible", souligne-t-elle. "Là, pour le moment, les autorités sanitaires nous disent qu'on ne peut pas dépasser ce nombre de tests si on veut que les tests soient traités rapidement", appuie-t-elle.

>> LIRE AUSSI - Coronavirus : des études en cours pour évaluer la fiabilité des tests salivaires

À terme, la Ville de Paris veut installer un centre dans chaque arrondissement d'ici la fin du mois de septembre. À Lyon, dès lundi, à la sortie de certains métros, trams ou gares, il sera également possible se faire dépister gratuitement entre 11h et 19h.