JO Paris 2024 : rencontre avec des volontaires mobilisés tout au long de l'événement

REPORTAGE

Souriants et au plus proche du public, des dizaines de volontaires des Jeux olympiques s'activent sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. "Nos activités, c'est accueillir, orienter, et puis aider sur les animations", explique Édouard, étudiant originaire de Suisse et l'un des 45.000 bénévoles de l'événement.

Ce dernier sera présent pendant toute la durée des Jeux olympiques. "Comme dans tout grand événement sportif, les volontaires sont indispensables parce qu'on est un peu les hommes de l'ombre. On est là pour vraiment aider. Pour nous, c'est une opportunité de faire partie des Jeux d'une certaine manière", partage-t-il auprès d'Europe 1.

Non rémunéré et non logé

Pendant 15 jours, tous ces bénévoles, reconnaissables à leur tenue verte, ont pour mission d'orienter les spectateurs, les prendre en photo avec la mascotte officielle ou encore installer les équipements pour les épreuves. Le tout, jusqu'à six jours sur sept, non rémunéré et non logé.

Salomé travaille dans un stand de restauration installé à l'intérieur d'une fan zone. "On allie l'utile à l'agréable. On est en plein milieu et en même temps, on travaille", affirme-t-elle. "Il y a beaucoup d'étrangers, donc ça nous fait plaisir aussi de montrer comment ça se passe à Paris, et que les gens sont très gentils et accueillants." Tous les bénévoles sont sur le pont jusqu'à la fin des Jeux pour en assurer le bon déroulement.