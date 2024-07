JO Paris 2024 : athlètes, médailles, budget... L'événement en dix chiffres-clés

Après des années de préparation, le jour-J arrive enfin pour les organisateurs de Paris 2024. Les Jeux olympiques débutent dans une semaine avec les premières épreuves, et à cette occasion, Europe 1 met en exergue dix chiffres incontournables à connaître sur cet événement sportif planétaire, du nombre d'athlètes participant au nombre de médailles distribuées, sans oublier le budget prévisionnel.

33e olympiade

Les Jeux de Paris 2024 marquent la 33e olympiade de l'Histoire moderne. Il s'agit en réalité de la 30e édition des JO d'été, car celles de 1916, de 1940 et de 1944 ont été annulées pour cause de conflit mondial. C'est également la troisième fois que la France accueille ces olympiades estivales, à Paris, après 1900 et 1924.

10.500 athlètes

10.500 athlètes vont participer aux épreuves olympiques cet été. La plupart d'entre eux ainsi que leurs staffs logeront dans le village olympique, situé au nord de Paris. Dans ce lieu d'une surface de 52 hectares spécialement conçu pour l'événement, jusqu'à 60.000 repas seront servis chaque jour. Le village se transformera en véritable quartier après les Jeux paralympiques, avec plus de 2.800 nouveaux logements.

5.084 médailles

Tous ces athlètes prendront part à un total de 329 épreuves durant les 19 jours de compétition (24 juillet au 11 août). Pour se disputer un total de... 5.084 médailles ! Dévoilées le 8 février dernier, ces breloques, quel que soit le métal (or, argent et bronze), possèdent notamment sur le côté face un morceau de fer provenant de la tour Eiffel, le monument le plus symbolique de Paris.

206 pays

Preuve que les Jeux olympiques sont un événement planétaire : 206 pays seront représentés, soit davantage que le nombre d'États membres de l'ONU (193). À noter aussi la présence d'une équipe olympique des réfugiés, qui regroupe des athlètes bénéficiant du statut de réfugié.

32 sports

Les spectateurs et les téléspectateurs pourront suivre 32 sports différents lors de ces Jeux olympiques de Paris, de l'athlétisme à la natation, en passant par l'escrime, le judo ou encore le football. Aussi, les organisateurs ont choisi, parmi ces 32 sports, quatre disciplines additionnelles : le breakdance, le skateboard, le surf et l'escalade. Ces trois derniers sports avaient déjà fait leur apparition lors des Jeux de Tokyo, alors qu'il s'agira d'une grande première pour le breakdance.

35 sites de compétition

Le Stade de France, La Défense Arena, Roland-Garros... Un total de 35 sites vont accueillir les épreuves des JO cet été. La majorité de ces sites sont situés à Paris, mais d'autres se trouvent en dehors de la capitale française. C'est le cas de la rade de Marseille qui recevra les épreuves de voile. Beaucoup plus loin de l'Hexagone, le surf, lui, prendra place... à Tahiti, malgré une controverse liée aux installations.

45.000 volontaires

Ils seront 45.000 à œuvrer bénévolement pour la bonne tenue des Jeux olympiques, sur les différents sites de compétition. Ces femmes et ces hommes fans des JO ont d'ailleurs reçu leurs tenues officielles deux semaines avant l'événement. Europe 1 avait rencontré certains de ces volontaires à Villeneuve d'Ascq, près de Lille, qui ont partagé leur enthousiasme.

Près de 9 milliards d'euros de budget

À chaque édition des Jeux, vient l'épineuse question du budget et de son possible dépassement. Pour Paris 2024, la facture devrait avoisiner les 9 milliards d'euros, dont 2,4 milliards d'argent public, ce qui en ferait une des éditions les moins coûteuses de l'Histoire. Les organisateurs ont en effet misé sur des sites de compétition déjà existants pour réduire les coûts.

8,6 millions de tickets vendus

Deux semaines avant la cérémonie d'ouverture, 8,6 millions de tickets ont été vendus pour assister aux Jeux, a annoncé le patron du comité d'organisation, Tony Estanguet. C'est un record de ventes de billets qui dépasse celui d'Atlanta 1996 et ses 8,3 millions de billets épuisés. Par ailleurs, un million de tickets pour les Jeux paralympiques ont trouvé preneur.

Trois milliards de téléspectateurs dans le monde pour les JO 2021

Les Jeux olympiques de Paris 2024 devraient être très suivis de par le monde. En 2021, lors des JO de Tokyo, un peu plus de trois milliards de personnes avaient suivi l'évènement, que ce soit la cérémonie d'ouverture et/ou une ou plusieurs épreuves. Un chiffre qui comprend aussi la diffusion sur les plateformes numériques. Pour rappel, en France, les Jeux seront retransmis par le groupe France Télévisions et Eurosport.