«On a hâte de vivre ces JO à fond» : l'excitation des volontaires qui reçoivent leurs tenues officielles

Pantalon bleu pétrole, t-shirt marinière turquoise et surtout, cet écusson sur la manche : "Volontaire - Paris 2024". Les 45.000 bénévoles des Jeux olympiques récupèrent en ce moment leurs tenues officielles à deux semaines de l'événement. Et certains, comme Nathalie, sont quelque peu émus. "Ça fait quelque chose parce que cela fait plus d’une année qu’on prépare cela", affirme celle qui a récupéré ces vêtements dans un magasin d'équipements sportifs à Villeneuve d'Ascq, dans la métropole lilloise.

"On est dans la dernière ligne droite. Il y a plein de belles choses qui vont arriver, on a hâte de vivre ces Jeux à fond", insiste Nathalie auprès d'Europe 1. Cette bénévole sera présente au Stade de France pour accueillir le public.

"C’est nos JO. Il fallait y être"

Juste à côté, dans la cabine d'essayage, Jean-Marc noue les lacets de ses nouvelles chaussures. "Ça me fait bizarre car il y a 32 ans, je faisais la même chose à Barcelone", se souvient-il, "j’étais volontaire et j’étais chef de la porte des athlètes sur le site de l’escrime. 32 ans après, je rechausse les crampons... C’est toujours une grosse émotion. C'est les JO de Paris, c’est 2024, c’est nos JO. Il fallait y être", s'enthousiasme Jean-Marc.

Jean-Marc, bénévole, essaye sa tenue pour les Jeux.

Crédits : Maximilien Carlier/Europe 1

Pour ce dernier, la seule incertitude est de trouver un logement à Paris pendant les Jeux. Il lui reste deux semaines. "Alors oui cela va me coûter cher", concède-t-il, "mais bon, c'est l'expérience d'une vie", conclut le volontaire.