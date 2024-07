JO Paris 2024 : comment les spectateurs et les athlètes supportent-ils la chaleur ?

REPORTAGE

Sous un déluge de médailles et un soleil de plomb, les Bleus ont 16 breloques au compteur aux JO, dans un pays en surchauffe. Météo-France place 45 départements en vigilance orange canicule. Le thermomètre a déjà franchi la barre des 40 degrés à plusieurs reprises. Pour les spectateurs des Jeux olympiques de Paris, le plan canicule est activé. Dans la fournaise du Champ de Mars, les supporters qui assistent aux épreuves de beach-volley se sont préparés.

Supporters équipés

Même s'ils ne s'attendaient pas à autant de chaleur, Jérémy et Sandrine ont tout prévu : crème solaire, lunettes de soleil. "On est prêts pour passer un très bon moment sur Paris. Ça va être chaud ! Mais on a les casquettes, on a l'eau, donc pas de souci", décrivent-ils au micro d'Europe 1. Heureusement, à l'intérieur du stade, les organisateurs aspergent les spectateurs au jet d'eau. Ça fait du bien, mais ça ne suffit pas.

Didier et sa famille ont eux aussi pris le nécessaire. "On a prévu les bouteilles d'eau bien fraîche et on a aussi des points d'eau qui sont fournis par la ville et ce n'est pas négligeable", explique-t-il. Et ce n'est pas tout ! Didier a une autre technique pour se rafraîchir : prendre une glace. Avec 34 degrés enregistrés sur le site olympique, et une température ressentie de plus de 40 degrés, suivre les matches va s'avérer difficile.

Des gilets et des bonnets de froid

Avec l'arrivée de la perturbation orageuse, la température va encore grimper vers 18 heures : Météo-France prévoit un ressenti à 53 degrés. Les premiers concernés ici restent les athlètes, qui doivent performer malgré les conditions. Chez les sportifs, c'était préparé : tout a été anticipé. Les athlètes ne laissent rien au hasard. Objectif premier : réussir à faire redescendre la température du corps via différentes techniques, comme l'explique Bertrand Daille, chef du pôle performance à l'Insep.

"Il y a plein de solutions. Il y a par exemple des gilets de froid où l'on va mettre des packs de glace qui permettent d'être froid. Il y a dans le même principe des bonnets. Il y a aussi simplement, s'immerger dans de l'eau froide, c'est aussi très efficace", énonce-t-il. Et pour dompter la chaleur, c'est aussi une question d'anticipation.

"Les sportifs font des efforts en chaleur depuis deux semaines. On appelle ça une acclimatation à la chaleur, comme on peut faire une acclimatation à l'altitude. C'est des efforts qui sont légers, qui ne sont pas très longs, mais c'est juste pour préparer le corps à mieux réagir à la chaleur", complète le spécialiste, évoquant les "thermo room" présentes à l'Insep, des salles qui permettent de s'entraîner à haute température.

Ajustements

Et puis évidemment, du côté de l'organisation, il peut aussi y avoir des ajustements en cas de chaleur trop importante. "À partir d'une température trop élevée, on a le droit de boire pendant les changements de côté, donc tous les sept points. Mais voilà, ça, ça doit être décidé par l'organisation. Sinon, et c'est très important de bien s'hydrater aussi avant le match parce qu'on sue sur le terrain, mais on sue aussi dans notre vie de tous les jours, quand on fait la muscu, même quand on marche dans le village parce qu'il fait très, très chaud. Il nous faut surveiller notre alimentation également, c'est vraiment primordial", décrit Lezana Placette, joueuse de beach-volley sur ces JO.