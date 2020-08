Se faire tester avant toute visite à en Ehpad ? Des proches de résidents sceptiques

REPORTAGE

La vigilance se renforce autour des Ehpad. En parallèle de l’accélération de la circulation du coronavirus en France, les clusters sont en augmentation dans ces établissement : 44 y ont été recensés en fin de semaine, contre 29 sept jours plus tôt. La ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, appelle désormais les proches de résidents en Ehpad à se faire tester pour diminuer les risques.

"Moi, ça fait presque un an que je n’ai pas serré mes grands-parents dans mes bras", se désole Emmanuelle auprès d’Europe 1. Placés en Ehpad, ses grands-parents ont 96 et 100 ans. La jeune femme prend donc toutes les précautions nécessaires à chaque visite, mais n’entend pas y ajouter un test PCR. "Ils ont compris qu’il ne fallait pas se toucher donc je pense que les risques sont très limités même si le risque zéro n’existe pas".

"Il ne s'agit pas d'infantiliser les gens"

Odile est résidente dans un Ehpad breton. Dans trois jours elle fêtera ses 100 printemps avec ses proches. "Elles gardent leur masque. Il n’y a ni embrassade, ni poignée de main. Faire un examen de plus ? Qu’est-ce que ça va changer ?", lâche-t-elle.

Et c’est pourtant ce que recommande la ministre déléguée chargée de l’autonomie, rejointe par le président des associations des directeur d’Ehpad, Pascal Champvert. "C'est une responsabilité, il ne s'agit pas d'infantiliser les gens", explique ce professionnel. "Le test est un outil pour mieux savoir qui est asymptomatique et porteur du virus". Un outil aussi de plus pour éviter, selon lui, de revivre un reconfinement généralisé des Ehpad.