«Il faut boire tout le temps, d'accord ?» : face à la canicule, les personnes âgées particulièrement surveillées dans les Ehpad

Alors qu'une personne sans domicile fixe est décédée de la canicule à Besançon (Doubs), les seniors présentent une grande sensibilité en raison de leur non-appétence à s'hydrater régulièrement. Dans un Ehpad près de Bordeaux, le personnel veille à ce que les résidents gardent les bons réflexes.

Alors que l'épisode caniculaire a atteint un pic ce mardi 1er juillet, les personnes âgées sont considérés comme particulièrement à risque. En effet, nombreux sont les séniors à ne pas avoir le réflexe de s'hydrater en permanence, parfois en raison de difficultés physiques. À l'Ehpad des Coteaux à Lormont (Gironde), le personnel redouble de vigilance.

"On a déjà déterminé en équipe les personnes qui s'hydrataient le moins et qu'il fallait le plus surveiller. Cette liste-là, on la réévalue chaque jour. Si besoin, nous en tant qu'infirmière, on met des perfusions, du chlorure de sodium en général. Des perfusions qui permettent justement de compenser le manque d'apport hydrique par voie orale", témoigne Marion Breton, infirmière.

"On ne peut pas se contenter de suivre les normes"

Pour Maryline Lambert, directrice générale de l'Ugecam, une émanation de l'Assurance-maladie qui gère ces établissements, il est impossible de faire le minimum.

"En France, les normes pour les Ehpad, c'est une seule pièce rafraîchie. Forcément, on ne peut pas se contenter de cela. Donc, il y a d'abord des mesures sur l'alimentation, avec des repas froids et des glaces au goûter. Il y a beaucoup de ventilation qui est rajoutée. On gère aussi l'habillement et des activités, qui sont beaucoup plus calmes", détaille-t-elle.

Une attention sur les efforts qui permettent aux résidents de ne pas trop souffrir de cet épisode caniculaire. "On vaporise avec le spray, on ferme les volets, on met les ventilateurs. Il y a tout ce qu'il faut, même la climatisation, il y a tout", témoigne Lydie.

Dans la région bordelaise, les températures devraient baisser demain en dessous des 30°C.