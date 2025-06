Face à la vague de chaleur, les EHPAD aussi s'organisent

Pour faire face à la vague de chaleur, et veiller à la bonne hydratation des aînés, les EHPAD s'organisent. C'est notamment le cas à Lyon, où les auxiliaires de vie passent plusieurs fois par jour dans les chambres, avec beaucoup de pédagogie.

35 degrés attendus ce samedi après-midi. Lyon n'est pas épargnée par la première vague de chaleur de l'année qui frappe la France. Et comme à chaque fois que le thermomètre atteint ce type de températures, la vigilance est renforcée pour les plus fragiles, notamment les aînés. Alors dans l'EHPAD de la Résidence Duquesne, dans le 6e arrondissement de la capitale des Gaules, le personnel veille au grain.

"Ils n'ont plus vraiment la sensation de soif avec l'âge"

À 20 ans, Corentin, auxiliaire de vie, passe donc plusieurs fois par jour dans les chambres. "Ils n'ont plus la sensation de chaleur, ils vont garder leur habitude, garder leur veste, leur couverture. Ils n'ont plus vraiment la sensation de soif avec l'âge. Ils peuvent se déshydrater assez vite", explique-t-il au micro d'Europe 1. "On va insister sur l'hydratation, avoir vraiment une vision d'ensemble sur la quantité d'eau que chaque résident peut avoir. En général, on dit 8 verres divisés dans la journée entière."

À ses côtés, Jean, 97 ans, écoute attentivement ses conseils. "J'ai toujours un verre, et des bouteilles à côté de moi. Quand on me le rappelle et que ça fait quelques temps que je n'ai rien avalé, je prends un petit verre d'eau bien fraîche et ça me fait toujours beaucoup de bien. Ils sont vraiment intéressés à ce que je me porte le mieux possible", confit-il.