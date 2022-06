Grève sur le RER B : les syndicats de la RATP assument le bras de fer

Samedi dernier, à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions, 4 RER B sur 5 ont circulé et les spectateurs, munis de billets ou non, ont largement privilégié le RER D ou la ligne 13 du métro pour se rendre au Stade de France. Pas de grosses perturbations en terme de trafic mais un impact médiatique d'ampleur suite aux événements qui ont conduit à faire débiter le match avec plus de 30 minutes de retard.

Parce que la grève des conducteurs de RER, côté RATP, a commencé il y a 15 jours : chaque lundi et chaque jeudi, avec assez peu d'impact. Le conflit en interne dure depuis 6 mois. Les syndicats dénoncent un manque d'effectif chronique, des salaires qui n'augmentent pas alors que l'inflation flambe et rappellent qu'ils ont assuré le service public pendant la crise sanitaire.

Des dates choisies pour se faire entendre

La stratégie choisie a donc été de cibler des dates et des lieux symboliques et c'est assumé, explique Yannick Stec, de la CGT Metro RER, lui-même conducteur sur le RER B : "Tout est question de rapport de force dans un conflit social. On n'arrive pas à se faire entendre, on essaie avec les leviers qu'on a, malheureusement. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on choisit ces dates là. Depuis le 16 mai, on y est... alors effectivement il a fallu attendre le Stade de France pour qu'enfin on parle des problèmes qu'on peut rencontrer au RER."

Pour lui, comme pour d'autres conducteurs des RER A et B joints par Europe 1, la direction inflexible "porte la responsabilité" du choix de ces dates liées à des événements qui attirent énormément de monde.

Impact trafic minime à prévoir

La direction réfute les accusations sur le manque d'effectif, même si avec le Covid, certains arrêts maladie longue durée n'ont pas été remplacés. Il n'y aura pas, à ce stade, de nouvelles négociations cette semaine. Pourtant, l'impact sur le trafic risque d'être minime puisque des encadrants peuvent être appelés pour remplacer une partie des grévistes.

Et la RATP peut aussi augmenter le nombre de métros sur la ligne 13, qui mène aussi au Stade de France, comme elle l'a déjà fait samedi dernier. Rappelons enfin que c'est le tronçon sud du RER B qui est concerné par ce mouvement RATP. A partir de la gare du Nord, c'est la SNCF qui gère le réseau. Tout comme le RER D, 3e option "ferrée" pour les spectateurs qui se rendront au match via les transports en commun.