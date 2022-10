Faut-il laisser pleurer son bébé ? Les réponses d’un pédiatre

PODCAST

"Un bébé qui pleure, ça peut rendre dingue", concède Anna Roy, sage-femme et elle-même mère de deux enfants. "Mais il faut se dire qu’un bébé ne pleure jamais sans raison : c’est sa manière à lui d’exprimer un besoin". Alors comment réagir lorsque la crise de larmes n’en finit pas ? Anna Roy et le pédiatre Arnault Pfersdoff répondent aux questions que peuvent se poser les jeunes parents en détresse.

Pourquoi les nouveau-nés pleurent-ils ?

Le pédiatre Arnault Pfersdorff le rappelle dans le podcast "Sage-Meuf" : "Le pleur, c’est le démarrage de la vie. C’est le seul moyen de communication du nouveau-né vers le monde adulte. Ça veut dire : ‘aidez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas’". Un bébé qui crie n’est pas en train de faire un caprice à destination de ses parents, c’est un comportement parfaitement normal. En conséquence, la sage-femme Anna Roy insiste sur le fait qu’il n’est donc pas recommandé de laisser pleurer un bébé !

Comment calmer son bébé quand on est occupé ?

Alors que vous êtes occupé à faire la cuisine, à ouvrir à quelqu’un ou à passer un appel professionnel, votre bébé se met à pleurer. Peut-on laisser le nouveau-né pleurer ne serait-ce que quelques minutes ? Comment le calmer dans ces conditions ? Arnault Pfersdoff donne quelques conseils simples à mettre en œuvre : "Ce qui compte, c'est que le nourrisson nous voit, parce que le simple fait d'être dans son champ visuel va l'apaiser. Peut-être qu’il pleurera, mais il fabriquera moins de cortisol, la fameuse hormone du stress. Et l'objectif, c'est ça, c'est que l'enfant sécrète le moins de cortisol possible."

>> Vous cherchez plus de conseils pour vivre au mieux la période qui suit l'accouchement ? Retrouvez toute notre série d'articles autour de Sage-Meuf saison 2 !

Que faire quand on sent qu’on va craquer ?

Quand la fatigue et l’exaspération se conjuguent, le pédiatre Arnault Pfersdoff alerte : "Quand on sent qu'on va craquer devant le pleur d'un nouveau-né, il faut se faire aider, quitte à aller voir le voisin. Il faut que quelqu'un vienne pour vous sortir de là. En attendant de voir le médecin, bien entendu." En effet, plus on a envie "d’en finir" avec les cris du bébé, plus on a tendance à le malmener sans s’en rendre compte. Le médecin explique encore : "Il suffit qu’on le secoue trop en disant ‘Mais tu vas t'arrêter, j'en peux plus, j'en peux plus !’ Et après, il y a une lésion du cerveau, une hémorragie intra-cérébrale. Et ça, c'est un drame épouvantable." Le ministère de la Santé estime que chaque année en France, plusieurs centaines d’enfants sont victimes du "syndrome du bébé secoué". "1 bébé sur 10, victime de secouements, décède, les autres en subiront les conséquences toute leur vie", précise encore le ministère.

Quand doit-on s’inquiéter des pleurs du bébé ?

Bien que les pleurs du bébé soient la plupart du temps sans gravité, il faut rester vigilant en cas de crise de larmes prolongée ou inhabituelle. Anna Roy et Arnault Pfersdoff conseillent aux parents de se faire confiance : "Il ne faut pas prendre à la légère la façon dont on ressent les choses. Donc, si on trouve que le bébé pleure beaucoup, qu'on le vit mal, il ne faut pas hésiter à voir un médecin, au moins pour ce motif-là. On ne les dérange jamais ! ", insistent la sage-femme et le pédiatre.

>> Découvrez aussi des conseils d’experts de la petite enfance tirés de « Sage-Meuf » sur les sorties avec bébé, la question de l’allaitement ou encore la routine de soins idéale.