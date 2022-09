Quand faut-il aller aux urgences avec bébé ? Les 3 conseils d’Anna Roy

PODCAST

Dans les semaines ou les mois qui suivent la naissance d’un enfant, il y a deux types de parents : ceux qui ont peur de déranger les médecins pour rien, et ceux qui foncent aux urgences pédiatriques au moindre signe alarmant. Quelle est à la bonne attitude à avoir ? Dans le podcast "Sage-Meuf" porté par la sage-femme Anna Roy, le pédiatre Arnault Pfersdorff donne des éléments de réponse en s’appuyant sur les recommandations des autorités de santé et sa pratique au quotidien.

CONSEIL N°1 : avant l’âge de 3 mois, soyez particulièrement vigilants !

"Les trois premiers mois, c’est un moment de transition extrêmement important pour le nouveau-né. A cet âge, l’enfant peut faire une méningite ou une infection extrêmement grave sans qu’il y ait de température alarmante", rappelle affirme Arnault Pfersdorff. "Donc si votre enfant affiche un comportement inhabituel, qu’il bouge moins, ou encore qu’il vomit, on n’attend pas le lendemain : on appelle son pédiatre !”, insiste ce spécialiste. Et s’il est impossible de joindre le professionnel de santé référent, on fonce aux urgences les plus proches avant que le bébé ne se déshydrate. La sage-femme Anna Roy, elle aussi, le dit sans détours : en cas de problème sérieux, il ne faut jamais hésiter à faire appel aux soignants !

>> Jeunes parents, vous cherchez plus d'infos ? Découvrez notre dossier spécial autour de "Sage-Meuf" saison 2

CONSEIL N°2 : en cas de chute, observez de très près le comportement de bébé

Généralement, vers l’âge de quatre mois, le bébé commence à être plus mobile, il apprend à se retourner. Et au cours de cette période, il n’est pas rare qu’il tombe de la table à langer lorsque ses parents ont le dos tourné. Au moment précis où l’on jette la couche dans la poubelle, par exemple… Dans une telle situation, il ne faut pas paniquer, insiste Arnault Pfersdorff. « Un nourrisson a les os très solides », poursuit-il, et est donc moins sujet aux fractures qu’un enfant plus grand. Mais il faut prendre le temps d’évaluer la situation dans les heures qui suivent, voir comment le bébé réagit au fur et à mesure, et appeler le médecin immédiatement s’il ne retrouve pas un comportement normal.

CONSEIL N°3 : pour être zen, voyez régulièrement un professionnel de santé

Au-delà des poussées de fièvre et des chutes éventuelles, de très nombreux symptômes ou comportements de bébé peuvent inquiéter les jeunes parents. Et mieux vaut prévenir que guérir, insiste Arnault Pfersdorff. Sa recommandation est la suivante : le premier mois, voyez d'abord un médecin pédiatre ou un médecin généraliste qui a l'habitude de s'occuper des bébés. Vous pouvez aussi bénéficier des visites à domicile d'une sage-femme une ou plusieurs fois par semaine pour vous accompagner et s'assurer de votre bonne santé ainsi que de celle de votre bébé. Pendant les sept mois suivants, il y aura une visite mensuelle chez le pédiatre ou chez le médecin généraliste. "Toutes ces consultations sont essentielles parce qu'elles vont vous permettre, en tant que parents, de prendre confiance et de vous apprendre à repérer les signes inquiétants chez votre nouveau-né !", rassure la sage-femme Anna Roy.