En quoi consiste Yom Kippour, la plus sacrée des fêtes juives ?

Dix jours après Roch Hachana, le Nouvel an juif, la communauté juive s'apprête à célébrer Yom Kippour, le "jour du Grand Pardon", pendant 25 heures de ce vendredi 11 octobre au soir jusqu'au samedi 12 octobre au soir, en parallèle d'un conflit qui se poursuit au Proche-Orient. Cette journée, qui est la plus sacrée de la religion juive, est dédiée à l'expiation des péchés accumulés au cours de l'année entre l'homme et Dieu.

Du coucher du soleil le vendredi soir à la tombée de la nuit le lendemain, les juifs doivent respecter plusieurs obligations : celles de ne pas travailler, d'opérer un jeûne complet, de ne pas avoir de relation sexuelle, de ne pas utiliser de cosmétiques ni de se baigner, et de ne pas enfiler des chaussures disposant de semelles de cuir.

La fin de dix jours de pénitence

Chaque année, cette journée sainte arrive autour des mois de septembre et d'octobre. Dans le calendrier hébraïque composé de 354 jours, Yom Kippour a lieu le dixième jour du mois de Tichri, soit le premier mois de l'année civile juive. Il marque la fin d'une période de dix jours de pénitence, commencée juste après Roch Hachana. En 2024, cela correspond aux 11 et 12 octobre. L'an prochain, en 2025, elle se tiendra les 1er et 2 octobre.

Le samedi, pendant la journée, les fidèles doivent également suivre une prière répartie en cinq offices à la synagogue, pour y confier collectivement leurs péchés. Il est à noter que beaucoup de juifs non-croyants se rendent à la synagogue ce jour-là. Les offices se terminent à la tombée de la nuit, avec la sonnerie du shofar, une corne de bélier, et un grand repas est traditionnellement organisé au sein des familles.

>> A ECOUTER - 6 octobre 1973 : le déclenchement de la guerre du Kippour

Une origine incertaine

Si les origines de la fête de Yom Kippour demeurent floues, la tradition impose de remonter au prophète Moise. Alors qu'il revenait du mont Sinaï où il avait reçu de Dieu les tables de la loi, dans lesquelles sont inscrits les Dix commandements, le peuple juif s'était mis à vénérer le Veau d'or. Le prophète était alors retourné au sommet de ce mont pour implorer le pardon de Dieu à lui et son peuple, un pardon qui lui avait donc été accordé.