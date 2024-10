L'armée israélienne dit avoir tué le chef du Jihad islamique du camp de Nour Shams en Cisjordanie

L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir tué la veille le chef du Jihad islamique du camp de réfugiés palestiniens de Nour Shams à Tulkarem, en Cisjordanie. "Un avion a frappé la zone de Tulkarem et éliminé Mohammed Abdullah, chef du réseau terroriste du Jihad islamique à Nour Shams", a indiqué dans un communiqué l'armée qui affirme également avoir tué un autre combattant.

Plus de 13.000 Palestiniens s'entassent dans le camp de réfugiés de Nour Chams

Selon elle, Abdullah était le successeur de Mohammed Jaber, dit "Abou Choujaa", tué le 29 août dans un raid israélien contre le camp de Nour Shams. Le Jihad islamique, mouvement islamiste très implanté dans les camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie, n'a pas immédiatement confirmé.

L'armée israélienne accuse Mohammed Abdullah d'être "impliqué dans de nombreuses attaques dans la région", selon un communiqué publié sur Telegram. À Nour Shams, les branches armées des différents mouvements palestiniens annoncent régulièrement avoir perdu des hommes, dans des combats contre des soldats ou lors de frappes d'aéronefs israéliens.

Plus de 13.000 Palestiniens s'entassent sur un cinquième de kilomètre carré dans le camp de réfugiés de Nour Chams, ouvert en 1952 pour accueillir des Palestiniens ayant fui ou ayant été forcés de fuir les villages des environs de Haïfa, sur la côte, à la création d'Israël quatre ans plus tôt. Selon l'ONU qui le gère, il est l'un des 19 camps de la Cisjordanie les plus touchés par les problèmes sanitaires.