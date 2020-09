EN DIRECT - Coronavirus : le port du masque validé à Strasbourg et Lyon

EN DIRECT

Cela peut sembler paradoxal à première vue. Alors que les chiffres continuent de montrer une lente mais certaine progression du coronavirus en France, le gouvernement réfléchit ouvertement à un raccourcissement de la quatorzaine, ce délai d’isolement que doivent observer les malades. Dimanche soir, le Conseil d’Etat a largement validé le port généralisé du masque à Strasbourg et à Lyon. Hors de nos frontières, le virus poursuit également sa progression avec désormais plus de 880.000 morts. Suivez en direct l’évolution de la situation.

Les infos à retenir : Le Conseil d’Etat a largement validé dimanche soir le port du masque à Strasbourg et Lyon

Le gouvernement réfléchit à un raccourcissement de la quatorzaine

Le virus, qui poursuit sa progression dans le monde, a désormais fait plus de 880.000 morts

Le port du masque généralisé validé à Strasbourg et Lyon

Le Conseil d'Etat a entériné en grande partie dimanche des arrêtés préfectoraux imposant le port du masque généralisé à Strasbourg, 12 autres villes du Bas-Rhin et à Lyon et Villeurbanne, selon des ordonnances transmises à la presse. Saisi en appel par le ministre de la Santé Olivier Véran, le juge des référés du Conseil d'Etat a estimé dimanche qu'il est "justifié que le port du masque soit imposé dans des périmètres suffisamment larges pour englober de façon cohérente les zones à risque (...) afin que cette obligation soit cohérente et facile à appliquer pour les citoyens".

"Toutefois ces périmètres étendus doivent être délimités - et se justifier - par l'existence de plusieurs zones à fort risque de contamination", précise encore l'institution dans un communiqué. Ainsi, le juge des référés a demandé au préfet du Bas-Rhin de limiter cette obligation au centre-ville dans certaines communes moins denses et au préfet du Rhône d'exclure de cette contrainte les personnes pratiquant des activités physiques ou sportives. "Les préfets du Rhône et du Bas-Rhin doivent modifier leurs arrêtés avant le mardi 8 septembre", ordonne le Conseil d'Etat.

Une quatorzaine bientôt raccourcie ?

Actuellement, un patient testé positif au coronavirus doit observer un délai d’isolement de quatorze jours afin de ne pas propager la maladie. Jugeant ce délai trop long, le ministre de la Santé a demandé au Conseil scientifique de rendre un avis sur le sujet. Olivier Véran s'appuie sur le fait que la contagiosité d'un patient diminue après une semaine de symptômes. Mais la question divise les spécialistes.

Côté chiffre, ce sont plus de 7.000 nouveaux cas qui avaient été détectés en 24 heures en France dimanche soir, un chiffre en retrait par rapport aux deux jours précédents, où il était proche des 9.000 cas par jour, selon des données publiées dimanche par Santé publique France (SPF). 7.071 cas positifs ont été confirmés depuis samedi, selon le site internet de SPF. Si le nombre de cas positifs a diminué par rapport aux deux jours précédents, en tout, c'est près de 25.000 nouveaux cas qui ont été détectés en 3 jours. De plus, 58 nouveaux "clusters" ont été détectés en 24 heures, sur un total de 528 en cours d'investigation, dont 214 dans des Ehpad.

Enfin, 3 décès supplémentaires ont été enregistrés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, soit 20.225 en tout. En incluant les décès intervenus dans les Ehpad et autres établissements sociaux et médico-sociaux, le bilan total depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en France s'élève désormais à 30.701 décès.

L'Inde devient le deuxième pays le plus touchés en nombre de cas

L’épidémie poursuit sa progression dans le reste du monde. Elle a fait au moins 880.396 morts dans le monde depuis fin décembre. L'Inde est devenue lundi le deuxième pays au monde comptant le plus de cas de coronavirus, après les Etats-Unis, son bilan ayant dépassé celui du Brésil, selon des chiffres compilés par l'AFP à partir de données officielles. L'Inde dénombre 4,2 millions d'infections depuis le début de la pandémie, selon le ministère indien de la Santé, contre 4,12 millions au Brésil et 6,25 millions aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en nombre de décès, avec 188.909 morts. Suivent le Brésil (126.650 morts), l'Inde (70.626), le Mexique (67.326) et le Royaume-Uni (41.549). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus de morts par rapport à sa population, avec 90 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (85), l'Espagne (63), le Royaume-Uni (61), et le Chili (60).

Le Royaume-Uni fait face comme la France à une poussée de Covid-19 avec près de 3.000 nouveaux cas enregistrés dimanche, selon les chiffres du ministère de la Santé, un niveau inédit depuis la fin mai. Hors d’Europe, à noter que le strict confinement de six semaines de Melbourne, qui devait prendre fin le week-end prochain, est prolongé jusqu'au 28 septembre dans la deuxième plus grande ville d'Australie, ont annoncé les autorités australiennes, estimant insuffisante la baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus.

Les JO de Tokyo auront bien lieu, affirme le CIO

Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à 2021, se dérouleront l'an prochain, indépendamment de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi John Coates, le vice-président du Comité international olympique (CIO).

Lors d'un entretien téléphonique lundi avec l'AFP, le président du comité de coordination du CIO pour les JO-2020, a affirmé que les Jeux de Tokyo auront lieu "avec ou sans" coronavirus et "débuteront le 23 juillet de l'année prochaine". "Ce seront les Jeux qui auront vaincu le Covid, la lumière au bout du tunnel", a-t-il affirmé.