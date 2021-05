EN DIRECT - Macron en Afrique du Sud pour parler lutte contre le Covid

Emmanuel Macron se rend vendredi en Afrique du Sud, et la pandémie de coronavirus sera au cœur de son voyage. Le président français et son homologue sud-africain tenteront de trouver des solutions pour accélérer la vaccination sur le continent. En France, ce sont désormais moins de 18.000 malades qui sont hospitalisés. Une amélioration de la situation qui a amener Jean-Michel Blanquer à annoncer sur Europe 1 la fin des demi-jauges pour les élèves de quatrième et troisième dans tous les collèges encore concernés. . Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - Emmanuel Macron se rend en Afrique du Sud pour y parler lutte contre le Covid - La pression hospitalière continue de baisser en France - Le débat sur l’origine de la pandémie reprend corps et fâche Pékin

Macron en Afrique du Sud pour y parler Covid

Le président Emmanuel Macron est attendu vendredi en Afrique du Sud, dans la foulée de sa visite au Rwanda, pour un voyage centré autour de la lutte contre le Covid-19 et la crise économique engendrée par la pandémie. Ce déplacement, prévu il y a plus d'un an, avait dû être repoussé en raison de la pandémie. Le pays est officiellement le plus touché d'Afrique, avec plus d'1,6 millions de cas et plus de 56.000 morts. Emmanuel Macron devait être accueilli en milieu de journée dans la capitale Pretoria par son homologue Cyril Ramaphosa, qu'il a rencontré il y a deux semaines à Paris dans le cadre d'un sommet de soutien aux économies africaines.

L'Afrique du Sud n'a pour l'instant vacciné qu'1% de sa population de 59 millions et sa campagne d'immunisation des personnes âgées n'a démarré que la semaine dernière. Les deux chefs d’Etat se rendront dans l'après-midi à l'Université de Prétoria pour le lancement d'un programme d'appui à la production de vaccins pour l'Afrique, soutenu par l'UE, les Etats-Unis et la Banque Mondiale. L'Afrique du Sud et l'Inde mènent campagne pour un renoncement aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le Covid-19, afin que chaque pays puisse produire des doses. Emmanuel Macron avait toutefois affirmé début mai que la priorité était plutôt le transfert de technologie pour installer des sites de production dans les pays pauvres.

Blanquer annonce la fin des demi-jauges pour les collégiens

"Du fait de l’amélioration de la situation sanitaire, à partir de la semaine prochaine, progressivement, les quatrièmes et troisièmes de ces départements pourront revenir en classe entière", a annoncé le ministre de l'Educatio Jean-Michel Blanquer sur Europe 1. "Ça peut être progressif. Il faut laisser le temps aux principaux de collèges, à toutes les équipes, de s’organiser. Je le fais savoir évidemment aux chefs d’établissement ce matin même puisque c’est une décision que nous avons pu prendre hier (jeudi) soir. "

"Je sais que c’était ce que tout le monde demandait", a poursuivi le ministre. "Il fallait évidemment que les conditions sanitaires s’améliorent dans les départements concernés : c’était des départements en rouge il n’y a encore pas si longtemps. Du fait des efforts de tous, on peut refaire cela et c’est évidemment une très bonne nouvelle."

La pression hospitalière continue de baisser en France

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés est passé jeudi sous la barre des 18.000, avec 3.200 personnes en soins critiques, selon les données de Santé publique France. Actuellement, 17.941 patients atteints du Covid-19 sont à l'hôpital, avec 499 nouvelles admissions au cours des dernières 24 heures. Le chiffre, qui avait dépassé les 31.000 au plus fort de la troisième vague, mi-avril, était repassé samedi sous les 20.000 pour la première fois depuis le 27 octobre. Parmi ces malades, 3.206 se trouvent en soins critiques (réanimation, soins intensifs, de soins continus) et 127 personnes y ont été admis en un jour. Au cours des dernières 24 heures, 146 personnes sont décédées à l'hôpital.

La vaccination se poursuit par ailleurs : 24.564.418 personnes ont reçu une dose (soit 36,7% de la population totale et 46,8% de la population majeure) et 10.321.847 deux doses (15,4% de la population totale et 19,7% de la population majeure), selon le ministère de la Santé. Depuis jeudi, tous les majeurs peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Origine du virus : Facebook rétropédale sur sa modération, Pékin se fâche

L'hypothèse d'un coronavirus conçu en laboratoire, longtemps interdite sur Facebook, est désormais devenue recevable sur la plateforme. "A la lumière des investigations en cours sur les origines du Covid-19 et en consultation avec les experts de la santé, nous ne retirerons désormais plus de nos plateformes les allégations sur le fait que le Covid-19 a été créé par l'homme ou a été fabriqué", a indiqué mercredi le groupe californien sur son site internet, quelques heures après l'appel de Joe Biden aux services de renseignement américains à "redoubler d'efforts" pour expliquer l'origine de la pandémie.

La Chine a fustigé jeudi "la sombre histoire" du renseignement américain, après la demande à ses services du président des Etats-Unis Joe Biden de fournir dans les 90 jours un rapport pour expliquer l'origine de la pandémie. Longtemps balayée d'un revers de main par la plupart des experts, la théorie d'un accident de laboratoire à Wuhan est revenue en force ces dernières semaines dans le débat américain.

CoronaVac plus efficace que Pfizer ?

Le vaccin chinois CoronaVac contre le Covid-19 réduit la mortalité de cette maladie de 97%, tandis que l'américain Pfizer a une efficacité de 80%, selon les résultats préliminaires d'une étude uruguayenne publiée jeudi, réalisée par le ministère de la Santé uruguayen auprès de la population locale en 2021. L'étude précise que les chiffres sont préliminaires et "doivent être interprétés avec prudence, car ils ne prennent pas en compte l'âge des personnes, leurs comorbidités et les groupes à forte exposition", tels que le personnel de santé.

Des grands événements sans jauge possibles cet été ?

Il sera possible cet été, en respectant certaines mesures, d'organiser spectacles et autres rassemblements sans distanciation sociale malgré la pandémie, indique une étude néerlandaise portant sur 24 événements ayant réuni en tout plus de 60.000 personnes. Après plusieurs confinements et plus d'un an sans grand événement, des organisations événementielles et des scientifiques néerlandais ont organisé et analysé de nombreux rassemblements pilotes, dont le concours musical de l'Eurovision et plusieurs rencontres de football, entre février et mai 2021.

Les auteurs de l'expérimentation Fieldlab ont, à partir des données récoltées, défini une matrice de risques selon le type d'événement et la gravité de la situation sanitaire. Pour chaque "niveau de risque", des mesures sanitaires sont préconisées. Ils affirment que certaines précautions telles que la présentation d'un test PCR négatif et une communication adéquate suffiront, si la situation sanitaire continue de s'améliorer.

Plus de 3,5 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3,5 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à la mi-journée. Après les Etats-Unis (593.156), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (456.674), l'Inde (315.235), le Mexique (222.232) et le Royaume-Uni (127.748).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réel de la pandémie est "deux à trois fois plus élevé".