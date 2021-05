"J'ai envie de profiter" : sur les terrasses, le difficile respect du protocole sanitaire

REPORTAGE

Il y a près de dix jours, au grand soulagement de millions de Français - mais aussi à celui des professionnels du secteur -, les terrasses des bars et restaurants pouvaient enfin rouvrir. Mais alors que l'épidémie de coronavirus continue de circuler, cette réouverture devait respecter un strict protocole sanitaire, avec notamment une jauge à 50% de la capacité totale. Or, dans les faits, entre patrons peu regardants et clients enthousiastes, ce protocole est souvent vite oublié.

C'est le cas sur cette terrasse parisienne, bondée comme en été. Sur ce beau trottoir, la vie d'avant a repris le dessus. Patrick est venu dîner avec ses trois enfants, et reconnaît faire moins attention. "On a nos habitudes en famille sur cette terrasse. On discute avec tous nos voisins de table, vraiment comme avant", dit-t-il. "On a aucune appréhension par rapport au Covid, sachant qu'on l'a tous eu, on est tous tranquilles", confie-t-il encore. "Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde en réanimation quand on est relativement jeune."

"Il va falloir recommencer à vivre"

Pas d'inquiétude non plus 20 centimètres plus loin, à la table d'à côté. Un groupe de sept amis s'est retrouvé collés entre eux et aux inconnus des tables voisines. "Tant pis, on est plus de 6... Mais j'ai 21 ans, j'ai envie de profiter", assume une membre du groupe. "Au début, on était très sérieux sur les gestes barrières, mais il va falloir recommencer à vivre", abonde une autre. "On commence à être un peu plus laxistes sur les règles, et c'est peut-être un début."

"Ce soir, c'est plein", reconnaît de son côté le patron du bar. Depuis la réouverture, il a sorti toutes les tables, et tant pis pour la jauge. "C'est très difficile de refuser aux gens qui ont été privés de terrasse depuis sept mois, de savoir qu'on a la place et de ne pas les installer", explique-t-il. En tout cas, il assure n'avoir eu aucun problème avec la police depuis la réouverture.