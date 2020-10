EN DIRECT - Coronavirus : Trump annonce qu'il a été testé positif au Covid-19

EN DIRECT

Le dernier bilan du coronavirus, publié jeudi soir par les autorités françaises, fait état d'environ 14.000 nouveaux cas en 24h dans le pays. Le taux de positivité des tests se stabilise, tandis que le nombre de décès s'élève à 32.019 depuis le début de la pandémie. Alors que Paris craignait d'être placée en zone d'alerte maximale jeudi, la capitale obtient un sursis jusqu'à lundi, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran jeudi. L'Assemblée nationale a par ailleurs donné son feu vert dans la nuit de jeudi à vendredi à la prolongation controversée des moyens aux mains du gouvernement, des fermetures de restaurants à la restriction des déplacements, jusque fin mars prochain.

Ailleurs dans le monde, c'est Donald Trump qui focalise l'attention. Le président américain a annoncé s'être mis en quarantaine avec son épouse Melania après le contrôle positif d'une proche collaboratrice. Il a annoncé vendrediavoir été testé positif au Covid-19. Suivez les dernières évolutions en direct.

Les informations à retenir : Donald Trump annonce sur Twitter avoir été testé positif au Covid-19

En France, 32.019 morts au total, la région parisienne pourrait passer en alerte maximale dès lundi

La France fait appel à 25.000 volontaires pour tester des vaccins, Sanofi promet le sien l'été prochain

Le monde se reconfine

Donald Trump testé positif au Covid-19

Donald Trump a annoncé vendredi sur Twitter avoir été testé positif au coronavirus, après s'être mis en quarantaine suite au test positif au Covid-19 d'une proche collaboratrice, Hope Hicks, dans la nuit de jeudi à vendredi. "La Première dame et moi-même attendons les résultats de notre test" et "pendant ce temps, nous entamons notre processus de quarantaine!", avait twitté un peu plus tôt le président américain, sans davantage de précisions.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Donald Trump a par ailleurs très probablement été à lui seul le facteur ayant le plus engendré de désinformation sur le Covid-19 pendant la pandémie, selon une étude publiée jeudi par l'université Cornell.

Près de 14.000 nouveaux cas en 24h, le taux de positivité des tests se stabilise

Les autorités sanitaires françaises ont signalé jeudi 13.970 nouveaux cas de coronavirus en 24h, contre 12.845 la veille. En revanche, le taux de positivité des tests (le pourcentage des personnes contaminées parmi les personnes testées) se stabilise pour le troisième jour consécutif à 7,6%. Au total, 32.019 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de la pandémie, dont 63 en 24h. Environ 4.000 nouvelles hospitalisations ont été constatées en une semaine, dont 844 en réanimation.

Alors que les indicateurs du Covid-19 virent au rouge, l'Assemblée nationale a donné son feu vert dans la nuit de jeudi à vendredi à la prolongation controversée des moyens aux mains du gouvernement, des fermetures de restaurants à la restriction des déplacements, jusque fin mars prochain. Après sept heures d'échanges émaillés de tensions, les députés ont adopté en première lecture ce projet de loi de prorogation par 26 voix pour, 17 contre et 3 abstentions, sans les suffrages de la gauche et de la droite. Il doit désormais être examiné par le Sénat.

Paris est la petite couronne en alerte maximale dès lundi ?

Paris et les départements de la petite couronne pourraient passer en zone d'alerte maximale dès lundi si la progression de l'épidémie s'y confirme, a déclaré Olivier Véran. La capitale et sa proche banlieue ont "franchi les trois seuils qui peuvent correspondre à la zone d'alerte maximale", a déclaré le ministre lors d'un point presse, en précisant que ces seuils avaient été franchis "depuis quelques heures". "Si ça devait se confirmer nous n'aurions pas d'autre choix que de placer Paris et la petite couronne en alerte maximale et ce dès lundi", a précisé le ministre en indiquant que "nous réexaminerons les données dimanche". Cela signifierait qu'il n'y aurait "plus de fête de famille, plus de soirée, une fermeture totale des bars", avertit Olivier Véran. Un nouveau dispositif est à l'étude pour permettre aux restaurants de rester ouverts, qui craignent justement de devoir fermer leurs portes alors qu'ils reprennent à peine leur activité.

"Les seuils ont été franchis en termes d'incidence dans les dernières 24 heures à Paris. Il n'y a pas de traitement différencié avec Marseille. Il faut au moins deux, trois ou quatre jours pour vérifier que Paris s'inscrit dans cette dynamique-là", a également précisé Olivier Véran, soulignant que Marseille avait franchi ces seuils "depuis plus longtemps".

Le ministre de la santé a également précisé que les villes de Lille, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne et Toulouse risquent de passer en "zone maximale d'alerte" "la semaine prochaine" si les mesures déjà prises récemment ne démontrent pas leur efficacité.

Un vaccin Sanofi dès l'été prochain ?

Des mesures sanitaires en attendant le vaccin. Alors que la course aux vaccins se poursuit partout dans le monde, certains avançant des premières doses dès début 2021, le président de Sanofi France, Olivier Bogillot, a assuré que le vaccin de son entreprise pourrait être disponible dans moins d'un an : "On sera en capacité de livrer les premières doses de vaccin dès l’été", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1. "Notre objectif c’est de se mettre en capacité de produire un milliard de doses à la fin de l’année prochaine."

Au niveau national, la France a fait appel à 25.000 volontaires majeurs, jeunes et âgés, pour tester de potentiels vaccins contre le Covid-19 et a ouvert jeudi la plateforme d'information et d'inscription "Covireivac" à leur intention. Les volontaires, qui doivent avoir 18 ans ou plus, sont invités à remplir un questionnaire de santé sur le site www.covireivac.fr, qui permettra ensuite aux chercheurs de les sélectionner selon les besoins des essais envisagés.

Retour du public en compétitions européennes

L'UEFA a autorisé jeudi le retour immédiat du public en compétitions européennes de football, dont la Ligue des champions, dans une limite de 30% de la capacité du stade et à la discrétion des autorités locales, sans toutefois permettre le déplacement des supporters visiteurs.

Dans le rugby français, le match de samedi entre La Rochelle et le Racing 92 a par contre été reporté après neuf cas de Covid identifiés dans le club francilien. Quant à la finale du Grand Prix de patinage artistique, qui devait avoir lieu du 10 au 13 décembre 2020 à Pékin dans la patinoire des Jeux olympiques 2022, a été reportée en raison des répercussions de la pandémie, a annoncé la Fédération internationale de patinage. "Faute de garantir la sécurité absolue de la santé des coureurs", le marathon d'Athènes initialement prévu le 8 novembre a également été annulé.

Au moins 1.018.634 morts dans le monde

En Espagne, un décret du gouvernement espagnol étend à l'ensemble de Madrid les restrictions de circulation en vigueur depuis une semaine dans certains quartiers de la capitale. En Tunisie, un couvre-feu a été réinstauré jeudi soir dans les régions côtières de Sousse et de Monastir, dans l'est du pays, pour tenter de freiner la flambée de cas de coronavirus, qui menace de saturer les hôpitaux tunisiens. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus au Canada continue aussi d'augmenter, avec une situation "critique" au Québec, province la plus durement touchée par l'épidémie au pays, ont annoncé jeudi les autorités. Le Canada prolonge jusqu'à fin octobre la fermeture de ses frontières aux étrangers en provenance de pays autres que les Etats-Unis, à l'exception de ceux dont la présence sur son territoire est jugée essentielle.

Au niveau mondial, la pandémie a fait au moins 1.018.634 morts, selon un bilan établi par l'AFP. Plus de 34 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts (207.711) que de cas (7.233.946). Suivent le Brésil (144.680 morts), l'Inde (98.678), le Mexique (77.646) et le Royaume-Uni (42.143).