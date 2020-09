EN DIRECT - Coronavirus : plus de 300.000 morts en Amérique latine-Caraïbes

EN DIRECT

Encore une barre symbolique franchie par l’épidémie de coronavirus. Cette fois, c’est l’Amérique latine et les Caraïbes qui sont concernées avec désormais plus de 300.000 morts à déplorer dans la région. En France, la Premier ministre Jean Castex a été déclaré cas contact après avoir passé du temps avec le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, testé positif. Et c’est tout le fonctionnement du gouvernement qui est chamboulé. Enfin au niveau mondial, la bataille du vaccin reste des plus âpres. Alors que le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca, partenaire industriel de l'université britannique Oxford, a annoncé une pause dans les essais mondiaux, Donald Trump maintient sa pression sur les labos américains. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les infos à retenir Plus de 300.000 morts sont à déplorer dans la région Amérique latine-Caraïbes

En France, où la situation continue de se dégrader, le gouvernement doit s’adapter, alors que le Premier ministre Jean Castex est cas contact

Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annoncé une pause dans les essais cliniques de son vaccin, perdant du terrain dans cette bataille stratégique.

Plus de 300.000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes

La région Amérique latine et Caraïbes a franchi mardi le seuil des 300.000 morts dus à l'épidémie de coronavirus, notamment au Pérou qui a dépassé ce même jour les 30.000 décès. Géant latino-américain, le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé du monde, derrière les Etats-Unis, avec 127.464 morts (et 4.162.073 cas). Mais le Pérou déplore le taux le plus élevé au monde de morts rapporté au nombre d'habitants, avec 93,28 décès pour 100.000 habitants, selon un classement publié par l'université américaine Johns Hopkins, qui fait référence.

La pandémie a fait au total plus de 894.000 morts dans le monde et 27.421.340 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFPmardi en fin d’après-midi. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en nombre de décès, avec 189.557. Suivent le Brésil (127.464), l'Inde (72.775), le Mexique (67.781) et le Royaume-Uni (41.586).

En France, le cas contact Jean Castex chamboule le gouvernement

Du côté de la France, la situation a connu "une nette dégradation" mardi, selon la Direction générale de la santé. Le taux de positivité des tests menés sur l'ensemble du territoire progresse une nouvelle fois, à 5,2%. 574 personnes sont actuellement hospitalisées en réanimation, dont 86 au cours des dernières 24 heures. Cela constitue une hausse notable par rapport aux chiffres communiqués lundi (il y avait 537 personnes en réanimation).

Et c’est Jean Castex en personne qui pourrait devenir le symbole de cette dégradation. Le Premier ministre est un cas contact après avoir passé deux heures samedi dans la voiture du directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, depuis testé positif. L'activité du gouvernement s’en trouve forcément modifiée. Mercredi, le séminaire de rentrée et le Conseil des ministres se feront à distance, par vidéoconférence. L'agenda du Premier ministre va "être réorganisé de manière à ce qu'il puisse travailler depuis Matignon, où il habite, mais en visioconférence dans les prochains jours", a indiqué son entourage à franceinfo.

Des tests salivaires "d'ici 15 jours". Et si le célèbre écouvillon, qu'on enfance très loin dans le nez pour effecteur un test PCR, était bientôt de l'historie ancienne ? Même s'il faudra être patient, on peut l'espérer. François Blanchecotte, président du Syndicat national des biologistes, a en effet annoncé mercredi sur Europe 1 que ces tests, "plus rapides et moins douloureux" mais tout aussi fiables, seraient disponibles dans deux semaines.

Session annulée au Parlement européen

Outre la France, c’est l’Europe toute entière qui connaît un net rebond du nombre de cas : la session du Parlement européen prévue la semaine prochaine à Strasbourg a ainsi été annulée en raison du risque sanitaire trop élevé lié à la pandémie et se tiendra à Bruxelles. "La décision adoptée hier par les autorités françaises de classer l'ensemble du département du Bas-Rhin dans la zone rouge nous oblige à reconsidérer le déplacement à Strasbourg", a déclaré le président du Parlement européen, David Sassoli.

En Angleterre, les rassemblements de plus de six personnes vont être interdits à partir de lundi, au lieu de 30 personnes actuellement. L'Espagne, pays européen parmi les plus touchés, a dépassé la barre des 500.000 cas diagnostiqués. Les écoles ont rouvert, mais de nombreux parents refusent de renvoyer leurs enfants en classe, en dépit de la menace de sanctions.

Coup d’arrêt dans la bataille des vaccins pour AstraZeneca, lié à Oxford

Pour élucider un éventuel effet indésirable grave chez un participant, le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca, partenaire industriel de l'université britannique Oxford, a annoncé une pause dans les essais mondiaux de son vaccin dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis, après l'apparition d'une "maladie potentiellement inexpliquée" chez un volontaire. Les vaccinations seront stoppées jusqu'à ce qu'un comité indépendant évalue l'incident, dont aucun détail n'a été révélé, mais qui est probablement un effet secondaire important.

Cette pause pourrait retarder l'un des projets occidentaux parmi les plus avancés, avec ceux des sociétés américaines Moderna et Pfizer, chacun étant en train de recruter des dizaines de milliers de volontaires afin de vérifier que les doses sont sûres, et empêchent les personnes vaccinées de tomber malades du Covid-19. Les trois sociétés disaient jusqu'à présent espérer des résultats avant la fin de l'année ou le début de 2021, et ont commencé à fabriquer des millions de doses en avance au cas où ils seraient probants.

Aux Etats-Unis, pays le plus touché dans le monde, nombre d'experts craignent que le président américain Donald Trump ne fasse pression pour faire autoriser un vaccin contre le coronavirus avant la présidentielle du 3 novembre. Le républicain, candidat à sa réélection, a affirmé que son pays disposerait d'un vaccin "cette année". Face à la polémique croissante, les patrons de neuf sociétés développant des vaccins, dont les plus gros groupes pharmaceutiques, ont voulu rassurer le grand public en signant un engagement commun à s'en remettre aux résultats des essais cliniques avant de demander une autorisation.