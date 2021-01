Quatre conseils pour limiter l'impact du télétravail sur votre moral

La crise du coronavirus dure, et pour beaucoup de Français, elle est synonyme de prolongation du travail à la maison. Un dispositif peu répandu avant le début de la pandémie, soudainement généralisé et qui n'est pas sans conséquences sur notre santé, physique et psychologique. Le docteur Jimmy Mohamed, consultant Santé d'Europe 1, livre quatre conseils pour ne pas se laisser déborder et garder le moral.

Etablir une hiérarchie des différentes tâches

Pour s'économiser, le cerveau a besoin de hiérarchie. Il est donc recommandé de ranger les tâches par ordre de priorité, entre ce qui est urgent et ce qui est important, l'un n'allant pas forcément avec l'autre. On peut en cela s'inspirer du président américain Eisenhower, qui préparait une "to do list" chaque soir pour organiser sa journée du lendemain. Si vous optez pour cette technique, n'hésitez pas à garder 30 à 40% de votre temps pour l'imprévu. Car une journée ne se passe jamais comme on l'imaginait initialement.

Savoir dire "non"

Autre idée à garder en tête : personne n'est indispensable au travail. Si vous avez besoin de vous arrêter, parce que vous êtes malade ou parce que vous devez vous occuper de l'un de vos proches, le monde de l'entreprise continuera de fonctionner sans vous. De manière générale, et particulièrement en télétravail, il faut savoir écouter ses limites et dire "non". Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, d'affirmation.

S'accorder des récompenses

Quand on ne sort pas de chez soi, il est important de marquer une rupture entre la journée de travail et la soirée à la maison. Lorsque vous avez fini vos tâches de la journée, vous pouvez pour cela vous accorder 10 à 15 minutes uniquement dédiées à vous faire plaisir, comme une récompense de la journée passée. Faites un câlin à votre compagnon ou votre compagne, lisez une bande dessinée, un manga ou jouez aux jeux vidéo.

Prendre garde à son sommeil

Quand on est moins actif, on a plus de mal à s'endormir le soir. Ajoutez à cela le stress de la journée, et pour certains le télétravail est synonyme de nuits blanches. Pour y remédier, il est conseillé de limiter les excitants, notamment le café, et d'essayer de se coucher un peu plus tôt. N'hésitez pas, enfin, à faire des exercices de respiration, par exemple en expérimentant la technique "trois sur cinq" : une inspiration durant 3 secondes et une expiration pendant 5 secondes. Cela va diminuer votre fréquence cardiaque et donc votre stress.