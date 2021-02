EN DIRECT - Coronavirus : un conseil de défense à l'Elysée, Véran attendu à Dunkerque

EN DIRECT

Deux jours après les Alpes-Maritimes, de nouveaux territoires pourraient être concernés par des mesures de restrictions localisées, alors que l'épidémie de coronavirus ne faiblit pas en France, bien au contraire. Le sujet sera au centre du conseil de défense sanitaire prévu mercredi matin à l’Elysée. Dunkerque, où se rend le ministre de la Santé Olivier Véran, est particulièrement concerné. Au niveau mondial, la campagne de vaccination se poursuit, mais la polémique sur l’inégalité d’accès aux doses est de plus en plus forte. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir Un conseil de défense se tient mercredi matin à l’Elysée autour d’Emmanuel >Macron

Olivier Véran se rend à Dunkerque, où des mesures de restrictions localisées pourraient être adoptées

De plus en plus de pays se plaignent de l’inégalité d’accès aux vaccins

Vers de nouvelles restrictions à Dunkerque

Après le littoral des Alpes-Maritimes, soumis à un nouveau confinement pendant deux week-ends, Dunkerque s'attend à son tour à de nouvelles restrictions pour faire face à une flambée des cas de Covid-19 due au variant anglais du coronavirus. Décidé à territorialiser sa réponse à la crise sanitaire, le gouvernement envisage des "mesures supplémentaires de freinage" après une concertation avec les élus dans la ville du nord, a annoncé Matignon mardi. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, se rendra sur place mercredi pour une visite au centre hospitalier et une réunion avec les élus locaux, tandis qu'un conseil de défense sanitaire se tiendra à l'Elysée autour du chef de l'Etat.

Après une réunion entre les 22 maires de la Communauté urbaine de Dunkerque (environ 200.000 habitants), son président Patrice Vergriete (DVG) a proposé, lui, une "immense campagne de prévention autour du slogan ‘zéro rassemblement, zéro regroupement’", auprès des familles et des entreprises pour accroître le télétravail, mais pas de reconfinement. Située sur le littoral du nord, en face de l'Angleterre et non loin de la frontière belge, Dunkerque affronte depuis plus de dix jours une flambée épidémique attribuée à la présence plus forte du variant britannique, plus contagieux. La hausse culminait lundi à 900 cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, plus encore que pour la métropole Nice Côte d'Azur (771) et plus de quatre fois supérieur à la moyenne nationale (201).

L’épidémie progresse, la pression hospitalière plus forte

La France compte 85.044 morts du coronavirus selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement. Cela représente 431 décès de plus en 24 heures. La pression hospitalière demeure très élevée, avec une légère hausse des réanimations constatée ce mardi. Dans le détail, on compte 25.660 patients hospitalisés pour une infection au coronavirus, soit 171 de moins que lundi. C'est le seul indicateur en baisse puisque du côté des cas graves dans les services de réanimations, on enregistre une légère hausse avec 28 patients de plus que lors du dernier pointage, pour un total de 3.435 patients. La France enregistre également un nombre important de nouveaux cas, 20.064 en 24 heures. C'est environ 500 malades de plus que mardi dernier à la même heure.

Polémique sur l’accès aux vaccins

Les présidents argentin Alberto Fernandez et mexicain Andres Manuel Lopez Obrador ont exigé mardi à Mexico un accès mondial égalitaire aux vaccins contre le Covid-19, qui selon eux sont monopolisés par les pays riches. Manuel Lopez Obrador a demandé une intervention de l'ONU pour s'assurer que tous les pays aient accès aux vaccins. "Il y a plus de 100 pays qui n'ont pas une seule dose de vaccin. C'est totalement injuste. Où est la fraternité universelle ? L'ONU doit intervenir", a-t-il lancé.

Parallèlement à cette polémique, les campagnes se poursuivent. Après plusieurs retards, le gouvernement ukrainien a finalement reçu mardi ses premiers vaccins, 500.000 doses du vaccin AstraZeneca produit par le Serum Institute of India, commercialisé sous le nom de Covishield.

L'Afghanistan a lancé mardi la première phase de sa campagne de vaccination, à la portée pour l'instant extrêmement limitée dans un pays ravagé au quotidien par les violences. Le Sénégal a lui aussi lancé mardi sa campagne grâce à l'acquisition récente de 200.000 doses du vaccin chinois Sinopharm, dont 10% ont été mis à la disposition de deux de ses voisins, la Guinée-Bissau et la Gambie.

Plus de 2,47 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,47 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mardi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (502.482), devant le Brésil (248.529), le Mexique (180.536), l'Inde (156.463) et le Royaume-Uni (120.757). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.