EN DIRECT - Coronavirus : plus de 13 millions de cas détectés dans le monde

EN DIRECT

L’épidémie de coronavirus continue de gagner du terrain dans le monde, avec des situations alarmantes notamment dans les Amériques, et un nouveau cap franchi. De quoi contraindre l’OMS à lancer un nouveau cri d’alarme. En France, la journée est marquée par l’hommage rendu aux soignants à travers un mini-défilé militaire à l’occasion du 14-Juillet. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : La barre des 13 millions de cas détectés a été franchie à l'échelle mondiale

La France organise une cérémonie d’hommage aux soignants à l'occasion du 14-Juillet

Les Amériques restent frappées de plein fouet par l'épidémie

La France rend hommage à ses soignants...

C’est un 14-Juillet forcément particulier qui a lieu mardi à Paris. Epidémie de coronavirus oblige, c’est un mini-défilé militaire, circonscrit à la place de la Concorde, qui est prévu à Paris en présence d’Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat arrivera vers 10h40 devant les tribunes dressées place de la Concorde, où défileront en rond 2.000 militaires, moitié moins que pour l'habituelle descente des Champs-Elysées. Sans masque, mais avec les distances sanitaires. Avec le défilé aérien et un double survol de la Patrouille de France mais sans blindés. Et surtout sans public.

Une configuration unique, qui illustre la menace d'un rebond de l'épidémie en France. Dans les gradins, 2.500 invités, dont 1.400 représenteront les Français en première ligne pendant l'épidémie : soignants, famille de soignants morts du Covid-19, enseignants, caissiers, agents funéraires, policiers, gendarmes, pompiers, salariés d'usines de masques ou de tests.

...mais ça ne plait pas forcément à tout le monde

Certains soignants ont refusé de participer à cet hommage. C'est le cas de Claire Loupiac, la veuve d'un médecin urgentiste décédé du Covid-19, et qui met en cause la gestion de la crise par les autorités. C'est le cas aussi de deux soignants qui avaient été sanctionnés pour avoir alerté sur les difficultés que rencontraient leur hôpital. sur Europe 1, ils dénoncent un "foutage de gueule".

Selon les derniers chiffres établis par la Direction générale de la Santé, La France compte lundi soir 30.029 décès liés au Covid-19 enregistrés depuis le début de l'épidémie, soit 25 morts de plus que lors du dernier bilan de vendredi. Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation continue légèrement de baisser avec 492 malades concernés, soit quatre de moins par rapport à vendredi.

Plus de 13 millions de cas dans le monde, l’OMS lance un cri d’alarme

La pandémie continue de s'aggraver avec au moins 569.879 morts dans le monde pour environ 13 millions de cas avérés, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi en début de soirée. Pour le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, "les messages contradictoires des dirigeants sapent l'ingrédient le plus essentiel de toute réponse : la confiance", a-t-il déploré sans citer de noms.

"Trop de pays prennent la mauvaise direction", a-t-il souligné. "Si les principes élémentaires ne sont pas suivis, cette pandémie ne pourra aller que dans une seule direction. Cela va aller de pire en pire", a-t-il mis en garde. "Je veux être franc avec vous : il n'y aura pas de retour à l'ancienne normalité dans un avenir prévisible", a-t-il aussi prévenu.

Les Etats-Unis et l’Amérique latine frappés de plein fouet

Aux seuls Etats-Unis, 59.222 nouvelles infections ont été recensées au cours des dernières 24 heures, selon l'université Johns Hopkins. Elles portent le total à 3,36 millions. Particulièrement touchée, la Californie a ordonné lundi le retour à une "forme modifiée de notre consigne de 'confinement' initial", a annoncé son gouverneur Gavin Newsom. Dans tout le sud et l'ouest des Etats-Unis, comme au Texas ou en Floride qui connaissent eux aussi une explosion de Covid-19, des responsables locaux envisagent d'aller encore plus loin et de décréter un reconfinement, mais des désaccords politiques entre les différentes juridictions empêchent une réponse unifiée et cohérente. De son côté, le président Donald Trump maintient sa ligne : "Quand on teste, on crée des cas", a-t-il encore déclaré lundi.

L'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues lundi la deuxième région la plus touchée au monde par la pandémie, derrière l'Europe, avec plus de 144.840 décès officiellement recensés. Elle dépasse ainsi les bilans des Etats-Unis et du Canada (plus de 145.900 morts). Le Brésil reste le pays le plus endeuillé de la région et dénombre à lui seul 72.833 décès. L'épidémie n'y connaît pas de répit : il est le pays à avoir enregistré le plus de nouveaux décès en 24 heures (733 morts).