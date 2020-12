EN DIRECT - Coronavirus : Donald Trump ratifie le plan de relance à 900 milliards

EN DIRECT

C’est un immense soulagement pour de nombreux chômeurs et petites entreprises américaines. Dans la nuit de dimanche à lundi, Donald Trump, encore président pour quelques jours, a ratifié, sous la pression de nombreux élus, un plan de relance à 900 milliards de dollars destinés à venir en aide aux ménages et entreprises frappés par la pandémie de coronavirus. Mais en Europe, c’est le vaccin qui retient l’attention. Plusieurs pays ont lancé leur campagne au cours du week-end, dont la France. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - Donald Trump a ratifié un plan de relance de l’économie américaine de 900 milliards de dollars - La campagne de vaccination a débuté dans de nombreux pays européens - En France, la situation reste préoccupante, et l’hypothèse d’un troisième confinement est ouvertement évoquée

Sous pression, Donald Trump ratifie un plan de relance à 900 milliards

Aux Etats-Unis, le pays le plus touché tant en nombre de morts (au moins 333.069) que de cas (19,1 millions), le président Donald Trump a finalement ratifié dimanche soir, après des jours de résistance, le nouveau plan de relance économique de 900 milliards de dollars qui avait été adopté lundi au forceps par le Congrès. "Je ratifie cette législation pour restaurer les allocations chômage, arrêter les expulsions (locatives), apporter de l'assistance aux bailleurs, ajouter des fonds supplémentaires au programme de prêts aux entreprises, permettre aux employés de l'aérien de retourner au travail et donner des fonds substantiels en plus pour la distribution des vaccins", a expliqué Donald Trump dans un communiqué.

Ce coup de théâtre soudain est un revirement pour le président américain, qui a créé mardi dernier un drame politique de toutes pièces en menaçant d'opposer son veto à ce plan d'aides négocié entre républicains et démocrates avec l'assentiment de son ministre de l'Economie et des Finances. Mais l'expiration samedi à minuit de deux programmes d'assistance fédérale pour 12 millions de personnes ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie a changé la donne et forcé le milliardaire républicain à battre en retraite. D'autant que les critiques ont fusé de tous les bords politiques dimanche, l'enjoignant à agir au plus vite pour éviter un désastre économique et social.

Une chose est sûre, les Etats-Unis sont loin d’en avoir terminé avec le virus. Le célèbre immunologue américain Anthony Fauci a dit redouter dimanche que le pire de la pandémie de Covid-19 reste à venir, à la suite des fêtes de fin d'année. La première puissance mondiale, qui compte le plus de morts du Covid-19 au monde, connaît en effet un rebond spectaculaire de l'épidémie, avec régulièrement plus de 200.000 cas confirmés et plus de 3.000 morts par jour, depuis près de trois semaines.

En France, le spectre d’un troisième confinement

La France a enregistré dimanche 175 morts supplémentaires liées au virus, pour un total de 62.746 décès depuis le début de la pandémie. Du côté de la pression hospitalière, 107 nouveaux patients ont été admis en réanimation en 24 heures, portant le total dans ce type de services de soins intensifs à 2.650 malades. Tous services confondus, 589 nouveaux patients ont été hospitalisés, pour un total de 24.620 patients hospitalisés pour Covid-19.

La circulation du virus reste donc élevée dans le pays, au point que l’hypothèse d’un nouveau confinement est ouvertement évoquée par les autorités, le ministre de la Santé Olivier Véran, dans le JDD, en l’occurrence. Les autorités appellent à une grande retenue lors du réveillon du 31 décembre, soirée au cours de laquelle le couvre-feu, entre 21 heures et 6 heures du matin, est maintenu.

Plus que jamais, l’espoir repose donc sur le vaccin, dont la première dose a été inoculée dimanche à Mauricette, 78 ans, patiente à l'hôpital René-Muret de Sevran, en Seine-Saint-Denis. Mais il faudra vaincre des réticences. Emmanuel Macron, rappelant sur Twitter que le vaccin était gratuit et non obligatoire dans son pays, a espéré que "la raison et la science (allaient) nous guider", alors que la majorité des Français (56%) n'envisagent pas de se faire vacciner contre le Covid-19, selon un sondage.

Je l’ai dit, je le répète : le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent nous guider. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2020

Des campagnes de vaccination ont débuté dans de nombreux pays européens

Comme la France, de nombreux autres pays européens ont débuté leur campagne de vaccination au cours du week-end. Livrées samedi, les premières doses du vaccin Pfizer-BioNtech, le seul homologué à l’heure actuelle, ont été injectées en Italie peu avant 8 heures à l'infirmière Claudia Alivernini et à la professeure Maria Rosaria Capobianchi, la directrice du laboratoire de virologie à l'hôpital Spallanzani de Rome. A Crémone, en Lombardie (nord), la région la plus touchée du pays, l'hôpital a administré ses premiers vaccins, là où il y a moins d'un an les malades étaient triés sous des tentes dressées dans l'urgence. Pays le plus meurtri de l'UE avec près de 72.000 morts, reconfinée depuis mi-décembre, "l'Italie se réveille", a réagi le Premier ministre Giuseppe Conte sur Twitter.

En Espagne, c'est Araceli Rosario Hidalgo Sanchez, 96 ans, qui était la première à être vaccinée, dans une maison de retraite de Guadalajara (centre). Elle a confié, dans un sourire, ne "rien" avoir senti lorsque le vaccin lui a été administré. L'Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie avaient ouvert la marche samedi dans l'UE, avec un jour d'avance sur le lancement officiel de la campagne. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a qualifié le début de cette campagne de "moment touchant d'unité" et d'"histoire de succès européenne", ajoutant que cela allait "aider à revenir progressivement à nos vies normales".

AstraZeneca dit avoir "la formule gagnante" pour son vaccin

Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca, dont le vaccin mis au point avec l'université d'Oxford pourrait être approuvé dans les prochains jours au Royaume-Uni, affirme avoir trouvé "la formule gagnante" pour être aussi efficace que ses concurrents Pfizer-BioNTech et Moderna.

Les essais cliniques avaient montré en novembre une efficacité moyenne de 70%, contre autour de 95% pour les deux autres vaccins. Mais un des protocoles, testés par erreur par le laboratoire britannique sur un groupe réduit de volontaires, affichait une efficacité de 90%, poussant l'entreprise à réaliser une "étude supplémentaire". Le vaccin Oxford-AstraZeneca est très attendu car il est relativement peu coûteux et plus aisé à conserver, ce qui facilite une vaccination à grande échelle.

Des mesures de restriction, encore

Face à des niveaux de contamination préoccupants, plusieurs pays sont de nouveau soumis à des mesures de restrictions. La Pologne entame lundi un confinement partiel de trois semaines sur l'ensemble du territoire. Les centres commerciaux, hôtels et stations de ski vont fermer et seuls les magasins d'alimentation, les pharmacies et quelques autres commerces resteront ouverts. Israël a entamé dimanche un troisième confinement général, pour au moins deux semaines, l'Autriche a confiné sa population samedi, jusqu'au 24 janvier. L'Italie et l'Irlande se sont pour leur part reconfinées avant Noël, et des confinements locaux ou de sévères restrictions touchent des millions de personnes au Royaume-Uni.

80 millions de contaminations

Au total, la pandémie a fait plus de 1,75 million de morts dans le monde depuis fin décembre, sur plus de 80 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP dimanche. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (333.069) et de cas (19,11 millions) depuis le début de la pandémie, devant le Brésil (190.795 morts pour 7,47 millions de cas) et l'Inde (147.622 morts pour 10,19 millions de cas).

Mais en proportion de leur population (respectivement 100, 90 et 11 morts pour 100.000 habitants), ces trois pays sont moins endeuillés que la Belgique (165), l'Italie (118), le Pérou (113), l'Espagne (107) ou le Royaume-Uni (104).