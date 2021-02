EN DIRECT - Coronavirus : les Alpes-Maritimes dans l’attente

Les habitants des Alpes-Maritimes vont être fixés sur leur sort lundi. Le préfet du département va annoncer sous peu les mesures de restrictions adoptées pour freiner l’épidémie de coronavirus, particulièrement virulente dans la région de Nice. L’hypothèse la plus probable est celle d’un confinement lors des deux prochains week-ends. Aux Etats-Unis, le franchissement de la barre symbolique des 500.000 morts n’est plus qu’une question d’heures. Au niveau mondial, la vaccination se poursuit, avec plus de 205 millions de doses déjà injectées. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les Alpes-Maritimes bientôt fixées

Les Alpes-Maritimes devraient devenir lundi le premier territoire à connaître des mesures de restrictions localisées pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Alors que Nice et sa région restent particulièrement touchées, le préfet doit annoncer dans la matinée des décisions visant à freiner la propagation du virus. Elles pourraient prendre la forme d’un confinement imposé au moins lors des deux prochains week-ends, et sur un territoire qui reste à définir. Dimanche sur Europe 1, la députée LREM Alexandra Valetta-Ardisson a ainsi évoqué "la bande littorale" comme seule zone concernée.

Surtout, ces nouvelles mesures pourraient préfigurer ce qi pourrait être décidé au niveau national dans les prochaines semaines, si la propagation de l’épidémie de coronavirus se maintient à un niveau élevé, voire repart à la hausse.

Les chiffres repartent à la hausse

Car les chiffres récents ne sont pas bons. Après plusieurs jours de baisse limitée, c’est à nouveau une hausse qui se profile. Depuis samedi, 22.046 nouveaux cas ont été dépistés, contre 22.371 la veille et 16.546 dimanche dernier, a indiqué l'agence sanitaire. Le taux de positivité des tests (pourcentage de personnes testées positives sur l'ensemble des personnes testées), qui s'établissait à 5,9% de lundi à mercredi, poursuit sa remontée, à 6,3%.

La pression hospitalière reste élevée, avec 25.464 patients atteints du Covid-19 hospitalisés (contre 25.269 samedi), dont 3.392 en réanimation (contre 3.369 la veille). Au cours des sept derniers jours, 9.362 personnes positives au coronavirus ont été admises à l'hôpital, dont 1.807 dans les services de réanimation.

Bientôt 500.000 morts aux Etats-Unis

Les Etats-Unis frôlent lundi la triste barre du demi-million de morts du coronavirus au moment où le rythme des vaccinations offre une lueur d'espoir, comme en Angleterre où Boris Johnson présente un plan de déconfinement "progressif". Un an après l'annonce, le 29 février 2020, du premier mort du Covid-19 aux Etats-Unis, le pays s'apprête à franchir le seuil des 500.000 personnes ayant succombé à la maladie, avec 498.879 décès décomptés lundi par l'université Johns Hopkins, dont les chiffres font référence. Le seuil des 400.000 décès avait été dépassé en janvier, à la veille de l'investiture de Joe Biden, qui a fait de la lutte contre l'épidémie la priorité absolue de son début de mandat. "500.000 ! C'est près de 70.000 de plus que tous les Américains morts pendant la Seconde Guerre mondiale", a-t-il déploré vendredi.

Mais lors de son allocution dans une usine de vaccins Pfizer, à Kalamazoo (Michigan), le 46e président des Etats-Unis a aussi souligné combien le rythme actuel des vaccinations était porteur d'espoir. "Je crois que nous allons nous rapprocher de la normalité d'ici la fin de cette année", a-t-il lancé. Avec une moyenne de 1,7 million d'injections quotidiennes, qui devrait augmenter ces prochaines semaines, il s'est dit confiant dans la capacité d'atteindre 600 millions de doses (de quoi vacciner l'ensemble de la population) disponibles d'ici fin juillet.

Déconfinement en vue en Angleterre

Reconfinée début janvier, l'Angleterre entrevoit le bout du tunnel : les effets du "lockdown" et de la campagne de vaccination, qui bat son plein, se font sentir, avec une baisse du nombre de contaminations, d'hospitalisations et de morts. A tel point que le Premier ministre britannique Boris Johnson va esquisser lundi devant le Parlement un plan de déconfinement qu'il veut "prudent" et "progressif", afin "de ne pas annuler les progrès" accomplis et les "sacrifices" consentis. En ligne de mire, la réouverture prochaine des écoles, peut-être à partir du 8 mars.

Boris Johnson a promis que tous les adultes recevront une première dose de vaccin d'ici fin juillet et tous les plus de 50 ans d'ici mi-avril. A ce jour, un quart de la population britannique a reçu la première dose de vaccin, mais moins d'1% de la population a reçu la deuxième dose.

205 millions de doses injectées dans le monde

A l'échelle mondiale, au moins 205,31 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans au moins 109 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles dimanche soir. Un chiffre toutefois sous-estimé, la Chine et la Russie n'ayant pas communiqué de données depuis le 9 février. Et le nombre de vaccins injectés devrait largement augmenter dans les semaines à venir.

La campagne de vaccinations en Australie est ainsi entrée lundi dans le vif du sujet Quelque 60.000 doses de vaccin sont prêtes à être injectées cette semaine, auprès des personnels soignants, des policiers, employés d'hôtels de quarantaine ou encore résidents de foyers pour personnes âgées. Dimanche, le Premier ministre australien Scott Morrison avait été un des premiers à se faire vacciner dans le cadre d'une opération destinée à renforcer la confiance de la population. Ce lancement a toutefois été assombri par les manifestations antivaccins tenues dans certaines grandes villes australiennes.

Par ailleurs, quelque 20.000 doses de vaccins Spoutnik V sont arrivées dans l'enclave palestinienne de Gaza en provenance des Emirats arabes unis et via la frontière égyptienne, selon des responsables et des témoins.

Beaucoup de pays souhaitent certainement suivre l’exemple d’Israël. Dans l’Etat hébreu, 48% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, et les centres commerciaux et les commerces de rue ont été rouverts dimanche, dans le cadre du troisième déconfinement depuis le début de la pandémie.