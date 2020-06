EN DIRECT - Coronavirus : plus de 500.000 cas recensés en Inde

EN DIRECT

Ce samedi devait rimer avec le début du Tour de France, mais le coronavirus en a décidé autrement. Car après plus de trois mois de crise, l'Hexagone compte près de 30.000 morts. Toutefois, malgré une inquitude qui monte autour de la Guyane, le reflux épidémique se confirme en métropole et le second tour des élections municipales vont se dérouler normalement dimanche.

Dans le monde, la pandémie progresse en Amérique. En Argentine, Buenos Aires sera à nouveau en confinement restrictif au 1er juillet et dans le sud des Etats-Unis, la hausse rapide du rythme des contaminations est un "problème grave", a averti vendredi Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses. En Inde, 500.000 cas ont été recensés. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : 29.778 morts en France à cause du coronavirus

La situation est jugée "préoccupante" en Guyane, avec une explosion du nombre de cas

La situation sanitaire continue de se dégrader aux États-Unis et en Amérique latine

Faute de Tour de France, les cyclistes repèrent le parcours

Ce devait être un samedi particulier pour le monde du cyclisme, puisque c'est ce 27 juin que le Tour de France 2020 devait s'élancer de Nice pour rallier Paris le 19 juillet. Mais le coronavirus est passé par là, et la Grande boucle a été reportée du 29 août au 20 septembre. Pourtant les cyclistes sont loin de se tourner les pouces, et préparent l'événement au mieux. Tous les détails dans notre article.

À la veille du second tour des élections municipales, les bureaux de vote se préparent

Après un premier tour marqué par la polémique autour de son maintien en pleine épidémie de coronavirus, puis par l'abstention record, les citoyens sont à nouveau appelés aux urnes dimanche pour le second tour des élections municipales. Alors que l'inquiétude persiste, le vote se déroulera dans des conditions sanitaires renforcées, plusieurs règles du code électoral ayant été adaptées. Europe 1 fait le point sur les mesures prévues.

Le calendrier de la saison 2020-2021 de Ligue 1 confirmé

La Ligue de football professionnel a confirmé vendredi le calendrier de la Ligue 1. La saison débutera le week-end du 22 août 2020 et s'achèvera le 23 mai 2021, soit moins de trois semaines avant le coup d'envoi de l'Euro. Pour rappel, la Ligue 1 va adopter une nouvelle programmation pour la saison à venir : la journée type doit débuter par un match le vendredi soir (21h), suivi de deux autres le samedi (à 17h et 21h). C'est le dimanche que se joueront la majorité des rencontres, à 13h (1 match), 15h (4 matches), 17h (1 match) et 21h (1 match).

29.778 morts en France, la situation toujours inquiétante en Guyane

La France a enregistré 26 nouveaux morts dans les hôpitaux liés au Covid-19 en 24 heures, portant le nombre total des décès à 29.778, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. Le nombre de malades en réanimation continue de baisser avec 634 malades, soit 17 de moins que jeudi. Au total, moins de 9.000 personnes (8.886 exactement) personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19 en France.

Depuis le début de l'épidémie, 19.290 personnes sont décédées au sein des établissements hospitaliers. Les chiffres de la mortalité relatifs aux établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad, seront actualisés par Santé publique France le 30 juin. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 207 hospitalisations, dont 37 en réanimation.

En Guyane, la circulation reste "particulièrement active et préoccupante", rappelle la Direction générale de la santé. Les trois experts envoyés sur place par le ministère (2 médecins réanimateurs et un officier de liaison) pour "coordonner le dispositif de gestion de crise, viennent de finaliser leur mission". "Ils rendront leur rapport dans les jours à venir", indique le ministère.

L'épidémie accélère aux Etats-Unis, un "problème grave"

La hausse rapide du rythme des contaminations dans le Sud des Etats-Unis, est un "problème grave", a averti vendredi Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses. Le vice-président Mike Pence a tenté de rassurer les Américains sur la situation actuelle, assurant qu'elle n'avait rien à voir avec le début de la pandémie dans le Nord-Est du pays en mars et avril.

Le gouverneur du Texas a ordonné la fermeture des bars après une flambée des cas dans l'Etat américain. En Floride, les autorités ont annoncé que la consommation d'alcool serait dorénavant interdite sur place dans les bars, avec effet immédiat. On fait le point sur la situation dans cet article.

L'Inde dépasse les 500.000 cas, reconfinement en Argentine

L'Inde a dépassé 500.000 cas de coronavirus, a annoncé samedi le gouvernement, avec un record de quelque 18.500 en une journée. Le pays recense un total de 15.685 décès dus au Covid-19, et selon les épidémiologistes la pandémie n'a pas encore atteint son pic, attendu dans dans plusieurs semaines, avec vraisemblablement le cap du million de cas dépassé courant juillet.

Le président argentin Alberto Fernandez a annoncé vendredi un durcissement des mesures de confinement à Buenos Aires et dans sa périphérie du 1er au 17 juillet, face à l'augmentation des cas de coronavirus.

"Nous allons à nouveau fermer la région métropolitaine de Buenos Aires pour que la circulation (du virus) diminue drastiquement, pour réduire les contagions et la demande de lits" en soins intensifs, a déclaré le chef de l'Etat dans un message pré-enregistré diffusé par les chaînes de télévision.

Plus de 490.000 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 490.500 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi. Plus de 9.684.500 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 4.806.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 54.900 morts pour 1.228.000 cas, le Royaume-Uni avec 43.400 morts (309.360 cas) et l'Italie avec 34.700 morts (239.960 cas).