EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation du mercredi 4 novembre

Avec plus de 36.000 nouveaux cas détectés en 24 heures, l'épidémie continue de progresser en France. En visite dans un hôpital de la région parisienne, le Premier ministre Jean Castex a reconnu qu'il s'avait que les soignants allaient "souffrir" pendant cette deuxième vague du Covid-19. Autriche, Grèce, bientôt Italie… Face à l'emballement de la pandémie de coronavirus, plusieurs pays européens ont imposé mardi un nouveau tour de vis. Car même si l’épidémie, qui a fait au moins 1,2 million de morts dans le monde, a été la plus meurtrière aux Etats-Unis, c’est actuellement sur le Vieux Continent qu’elle circule le plus vite. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Acheter des produits non essentiels au supermarchés en même temps que ces fruits et légumes ? Ce n'est désormais plus possible. La période de "tolérance" décrétée par Bercy pour permettre aux supermarchés de fermer leurs rayons concernées s'achevait aujourd'hui.

Concernant les commerces dits "non-essentiels", Jean Castex est monté au front, mardi, contre les élus qui appellent les maires à "violer les règles de la République" en prenant des arrêtés pour rouvrir les établissements pourtant fermés à cause du reconfinement. "Ça n'est pas possible", s'est insurgé le Premier ministre devant les députés lors de la séance des questions au gouvernement. "Je ne comprends pas que vous ayez envoyé aux adhérents de votre formation politique, aux maires, une demande leur suggérant vivement de prendre des arrêtés pour s'opposer aux décisions de l'état d'urgence sanitaire."

"Vous allez souffrir, je le sais"

Lors d'un déplacement dans un hôpital de l'Essonne, en région parisienne, mardi, le Premier ministre Jean Castex a reconnu que les soignants allaient "souffrir" face à la seconde vague de coronavirus qui s'abat sur la France. "Vous allez souffrir, je le sais, c'est comme ça", a-t-il déclaré en insistant sur la nécessité du confinement. "On assume. On essaie de prendre de bonnes décisions. Il y a longtemps que j'ai compris qu'en fermant des bars, c'est difficile d'être populaire. Mais l'objectif c'est de sauver un maximum de vies."

Plus de 36.000 nouveaux cas en France

Selon les chiffres communiqués mardi soir par le gouvernement, 36.330 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. La hausse du nombre de patients en réanimation se poursuit également, avec 469 nouveaux patients admis, pour un total de 3.878. Le nombre de lits de réanimation, déjà relevé de 5.100 à 5.800 après la première vague épidémique, était monté à 6.400 en début de semaine et devrait bientôt dépasser 7.000, selon le ministre de la Santé Olivier Véran.

Après une actualisation des chiffres dans les Ehpad et les établissements médico-sociaux (+428 nouveaux décès), le bilan des décès s'alourdit, avec 38.289 morts depuis le début de l'épidémie. 426 nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital. Le nombre de personnes hospitalisées est lui de 26.242, contre 25.120 la veille (+1.122). Les hôpitaux ont accueilli sur les dernières 24 heures 3.311 nouveaux malades du Covid.

Plus de 11 millions de cas de coronavirus dénombrés en Europe...

Plus de 11 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe, selon un comptage réalisé à partir de sources officielles mardi. Au moins 11.008.465 contaminations et 284.148 décès ont été déclarés dans le continent. Près de la moitié des cas ont été enregistrés dans les quatre pays d'Europe les plus touchés par l'épidémie : la Russie (1.673.686 cas), la France (1.466.433), l'Espagne (1.240.697) et le Royaume-Uni (1.053.864).

... et un nouveau tour de vis dans plusieurs pays

Plusieurs pays européens ont imposé mardi un nouveau tour de vis : l'Autriche vit sous couvre-feu à partir de ce soir et limite la vie sociale, quelques heures seulement après l'attentat qui a frappé Vienne dans la nuit de lundi à mardi, tandis que les régions les plus peuplées de Grèce, dont Athènes, ferment commerces non-essentiels et restaurants. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé un durcissement des restrictions en vigueur aux Pays-Bas depuis la mi-octobre, avec la fermeture des musées, cinémas et autres lieux accueillant du public pour deux semaines.

Signe des temps, dans la capitale de l'Angleterre - pays qui se prépare à un nouveau confinement de quatre semaines -, les illuminations de Noël de la grande artère commerçante Oxford Street afficheront cette année le nom d'un "héros" venu en aide aux autres durant la pandémie. Un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE se tiendra le 19 novembre sur le Covid par visioconférence, a annoncé mardi le Conseil européen.

La zone euro craint une récession

Les ministres de l'Economie de la zone euro ont mis en garde de leur côté mardi soir contre le risque de récession lié à la deuxième vague et ont appelé à maintenir des politiques budgétaires favorables à la croissance. "Le durcissement des mesures de restrictions aura bien sûr un impact sur l'activité économique", a déclaré le commissaire européen à l'Economie, Paolo Gentiloni, à l'issue d'une visioconférence de l'Eurogroupe.

Il a toutefois espéré que le choc économique serait plus faible que lors de la première vague. "Il y a des raisons de croire que l'impact pourrait être plus petit qu'au printemps. Par exemple, les entreprises et les salariés sont mieux préparés au télétravail, mais en même temps il y a une incertitude sur la durée de la deuxième vague", a-t-il expliqué, lors d'une conférence de presse.

Plus d’1,2 million de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 1,206 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11H00 GMT. Plus de 46,9 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 31,1 millions ont été guéris. Les Etats-Unis comptent le plus de morts (231.566), devant le Brésil (160.253), l'Inde (123.097), le Mexique (92.100) et le Royaume-Uni (46.853).