EN DIRECT - Coronavirus : plus de 847.500 morts dans le monde et 6 millions de contaminations aux États-Unis

Une rentrée scolaire à l'ombre du coronavirus. C'est ce mardi que plus de 12 millions d'enfants vont retrouver les bancs de l'école, après parfois une coupure de plusieurs mois, entre confinement et vacances scolaires. Mais ce premier septembre marque également l'entrée en vigueur du décret obligeant le port du masque dans les entreprises, alors que le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France fait état de 30.365 morts, et plus de 3.000 nouveaux cas en 24 heures. Dans le monde, le Covid-19 a tué plus de 847.500 personnes. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Le masque désormais obligatoire en entreprise

À compter du 1er septembre "le port du masque grand public est systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos", et il est "nécessaire" pour les travailleurs exerçant en extérieur en cas de regroupement et d'incapacité à respecter la distance d'un mètre, selon le protocole sanitaire du ministère du Travail présenté lundi aux partenaires sociaux. Dans les véhicules aussi, "la présence de plusieurs salariés" rend obligatoire le port du masque, associé notamment à une procédure de nettoyage/désinfection régulière. Tous les détails sur cette nouvelle mesure, notamment ses exceptions, sont à découvrir dans notre article.

Une rentrée scolaire à l'ombre du coronavirus

Après les professeurs lundi, c'est au tour des enfants de faire leur rentrée scolaire ce mardi. Un retour sur les bancs de l'école forcément particulier, avec masque obligatoire pour tous dès 11 ans, avec lavage régulier des mains et plus généralement, le respect des gestes barrières. Ce durcissement des règles, annoncé la semaine dernière, a quelque peu rassuré parents et personnels inquiets par cette rentrée incertaine. Mercredi, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'il serait également obligatoire pour tous les enseignants, y compris en maternelle, ce qui n'était pas prévu jusqu'alors.

De son côté, Emmanuel Macron a adressé aux élèves lundi dans une vidéo postée sur Instagram ses vœux pour une bonne rentrée "un peu particulière". "C'est une rentrée un peu particulière, parce que le virus est toujours là et qu'il faut vous protéger", souligne-t-il. "Donc je compte beaucoup sur vous, dès demain matin, pour appliquer les gestes barrières, le port du masque et tout le reste".

Mais la présence du Covid-19 ne doit pas faire oublier les bonnes pratiques. Alors pour commencer l'année scolaire sur de bonnes bases, le docteur Jimmy Mohamed a livré quelques conseils sur notre antenne.

30.635 morts en France, reflux des nouveaux cas

3.082 nouveaux cas d'infection par le coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures en France, a annoncé lundi Santé publique France (SPF), un chiffre inférieur à ceux des jours précédents. La progression des cas avait été plus forte ces derniers jours, avec un pic à plus de 7.000 vendredi, et environ 5.400 samedi et dimanche. Les chiffres du lundi, qui décomptent les cas du dimanche, marquent en général un coup de frein par rapport aux chiffres des autres jours, en raison de la fermeture des laboratoires par exemple.

Le taux de positivité des tests atteint 4,2% sur les sept derniers jours, contre 4,1% dimanche, 4% samedi et 3,6% mercredi. Depuis le début de l'épidémie, 30.635 personnes sont décédées en France, soit 29 de plus en 24 heures, dont 20.128 au sein des établissements hospitaliers et 10.507 (données du 27 août, dernier chiffre connu) en établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad.

Début d'une massive campagne de dépistage à Hong Kong

Hong Kong lance mardi une vaste campagne de dépistage gratuit et sur la base du volontariat, à laquelle un demi-million de Hongkongais se sont déjà inscrits, malgré la méfiance suscitée par l'implication de médecins et d'entreprises de Chine continentale. Plus de la moitié des 141 points de tests répartis dans toute la ville, notamment dans les écoles et les stades, affichent complet pour leur premier jour d'activité mardi. Mais l'initiative est plombée par la méfiance à l'égard du gouvernement local et de Pékin, certains habitants craignant une utilisation des données collectées.

L'OMS appelle au dialogue avec les anti-masques

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé lundi les gouvernements à dialoguer avec les manifestants anti-masques, tout en rappelant à ces derniers que le virus est bien "réel" et "tue". "Nous devrions écouter ce que les gens demandent, ce que les gens disent. Nous devrions engager un dialogue honnête", a déclaré aux médias Tedros Adhanom Ghebreyesus, interrogé sur les manifestations anti-masques qui se sont produites la semaine dernière en Allemagne et ailleurs.

Plus de 847.500 morts dans le monde, plus de 6 millions de contaminations aux États-Unis

La pandémie de coronavirus a fait plus de 847.500 morts dans le monde, et infecté plus de 25,3 millions de personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi en fin d'après-midi. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 183.068 morts et plus de six millions de personnes contaminées selon l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 120.828 morts, l'Inde (64.469), le Mexique (64.158) et le Royaume-Uni (41.501).