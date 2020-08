Un bon petit-dej, pas d’écran, un cartable léger : nos conseils pour une bonne rentrée

Mardi, c’est la rentrée ! Les enfants de France vont retrouver le chemin de l’école, dans des conditions particulières, coronavirus oblige. Mais la présence du Covid-19 ne doit pas faire oublier les bonnes pratiques. Un bon petit-déjeuner, pas d’écran le matin et un cartable pas trop lourd, tels sont les trois conseils que livre sur Europe 1 le Dr Jimmy Mohammed.

Le petit-déjeuner, carburant du cerveau

Il faut donc reprendre les bonnes habitudes et ça commence dès le lever avec le petit-déjeuner. On ne saute jamais ce repas chez un enfant. Le cerveau, en particulier des plus petits, a besoin de sucre pour fonctionner. S'ils ne mangent pas le matin, les enfants vont donc manquer de carburant et cela va se traduire directement par une baisse de l'attention et des performances intellectuelles vers 10-11 heures.

Il faut de préférence éviter les sucres rapides avec les gâteaux et les céréales industrielles. L'idéal, c'est une bonne tartine de pain avec un peu de confiture et un fruit. Petit rappel : le jus de fruit n'est pas un fruit. On peut éventuellement essayer de le remplacer par un produit laitier avec un petit verre de lait.

Et si certains enfants n'ont pas du tout faim le matin, alors on peut les lever quinze minutes plus tôt et leur proposer un petit verre d'eau pour stimuler leur estomac. Les plus grands peuvent faire de même avec un peu de jus de citron qui ouvre l'appétit. Et une fois qu'on a mangé, on se brosse les dents.

Surtout pas d’écrans

Et après ? Surtout, surtout, ce qu'il ne faut surtout pas faire pendant que papa et maman se préparent, c’est éviter les écrans. Surtout, surtout pas d'écran, car une étude avait montré une corrélation entre exposition de 15 minutes aux écrans avant l'école le matin et trouble du langage. Le vrai problème, c'est que la télévision épuise leur attention et les rend moins aptes aux apprentissages. On peut lire un peu, écouter Europe 1 ou un podcast tient, ou juste ne rien faire. L'ennui n'est pas une fatalité en soi.

Un cartable pas trop lourd

Enfin, attention avec le poids du cartable des enfants. Il doit représenter 10% du poids de l'enfant. Un enfant de 35 kilos qui entre au collège doit donc avoir un cartable qui pèse trois kilos et demi. Dans les faits, c'est presque le double qu'ils portent sur leurs épaules. Évidemment, ça peut avoir des conséquences au niveau de leur dos, avec des douleurs, un déséquilibre au niveau de la marche, avec une attitude scoliotique.

Il faut donc essayer d'alléger le poids en achetant un cartable avec un tissu plus léger ou en privilégiant un sac à dos avec des chances et un renfort au niveau du dos. On évite les sacs en bandoulière, qui entraînent un déséquilibre avec le poids. N'hésitez pas à aider les enfants à organiser leur affaire en vérifiant qu'il importe.

Enfin, le sac à dos se porte sur les deux épaules et on n'hésite pas à raccourcir un peu les sangles pour bien plaquer le sac contre le haut du dos. Et puis, comme tous les chemins mènent au coronavirus, n'oubliez pas qu'à partir de 11 ans, il faudra qu'ils aient leur petit masque avec, bien sûr.