EN DIRECT - Coronavirus : les Etats-Unis passent les 2,5 millions de cas

Dimanche marque le second tour des élections municipales, interrompues à l'issue du premier tour, en mars dernier, suite au déferlement de la vague de coronavirus sur la France. Le vote a commencé et s'annonce comme un test électoral, les électeurs s'étant massivement abstenus lors du premier tour par peur du virus. Depuis, la tendance est au reflux épidémique. Au total dans le monde, le bilan a dépassé les 495.000 morts et les Etats-Unis ont franchi la barre des 2,5 millions de contaminations. En Europe, la décision sur la réouverture des frontières à des pays sûrs a été reportée. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Les bureaux de votes sont ouverts pour le second tour des élections municipales, organisé dans des conditions sanitaires renforcées

L'Union européenne reporte sa décision concernant la réouverture des frontières à une liste de 14 pays

Les Etats-Unis ont passé samedi la barre des 2,5 millions de contaminations au nouveau coronavirus

Les Français appelés aux urnes, conditions sanitaires renforcées

Les bureaux de vote sont ouverts en France pour le second tour des élections municipales, dans près de 5.000 communes françaises. Un nouveau scrutin, plus de trois mois après la décision du gouvernement, au tout début de la vague de coronavirus en France, de reporter le vote. Il s'agit donc d'un premier test électoral post Covid-19, qui a pour principal enjeu de ramener les Français aux urnes malgré l'inquiétude persistante sur la situation sanitaire dans le pays. En effet, par crainte de la pandémie, les électeurs ont massivement déserté le premier tour, faisant s'effondrer la participation à 44,6% (contre 63,5% en 2014).

Pour éviter tout nouveau record d'abstention, le vote se déroulera dans des conditions sanitaires renforcées. Ainsi, plusieurs règles du code électoral ont été adaptées, notamment concernant les procurations. Chaque bureau de vote sera par ailleurs être équipé d'un point d'eau avec du savon ou du gel hydroalcoolique, et toutes les personnes présentes devront porter un masque.

29.778 morts en France, situation préoccupante en Guyane

Dans le dernier bilan, communiqué vendredi par le ministère de la Santé, la France avait enregistré 26 nouveaux morts dans les hôpitaux liés au Covid-19 en 24 heures, portant le nombre total des décès à 29.778. Les chiffres de la mortalité n'ont pas été actualisés, samedi soir.

En Guyane, la circulation du virus reste "particulièrement active et préoccupante", a rappelé vendredi la Direction générale de la santé. Les trois experts envoyés sur place par le ministère pour "coordonner le dispositif de gestion de crise, viennent de finaliser leur mission", a indiqué le ministère. "Ils rendront leur rapport dans les jours à venir", alors que le second tour des élections municipales a été reporté dans ce territoire ultra-marin.

L'UE reporte sa décision sur la réouverture des frontières à une liste de 14 pays

Les pays européens devaient se prononcer sur une proposition de liste d'une quinzaine d'Etats dont les voyageurs seront admis dans l'Union au 1er juillet (laquelle liste exclut les Etats-Unis et qui inclut la Chine sous condition). Faute de consensus, l'UE reporte finalement sa décision.

Les capitales avaient jusqu'à 18 heures, samedi, pour donner une réponse, mais les Européens ne sont pas parvenus à s'accorder sur cette liste de pays que leur niveau de contamination au Covid-19 permettrait de considérer comme "sûrs". Cela permettrait à leurs résidents de revenir en Europe en juillet. La liste proposée contient quatorze pays (Algérie, Australie, Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie, Uruguay) auxquels s'ajoute la Chine, sous condition de réciprocité, c'est-à-dire à condition qu'elle accueille sur son sol les voyageurs venant de l'UE, selon une source diplomatique.

Plus de 495.000 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 495.000 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP. Près de 10 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 4.806.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis ont passé samedi la barre des 2,5 millions de contaminations, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, alors que la pandémie semble hors de contrôle singulièrement dans le sud du pays, déjà le plus frappé au monde.

Après les États-Unis (plus de 125.200 décès), les pays les plus touchés sont le Brésil avec près de 56.000 morts, le Royaume-Uni avec plus de 43.500 morts et l'Italie avec plus de 34.700 morts.