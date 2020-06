Education : plus de 80% des écoliers et 75% des collégiens ont repris depuis lundi

Plus de 80% des écoliers et près de 75% de collégiens ont repris le chemin de l'école depuis lundi dans la plupart des académies, après trois mois de cours à la maison pour certains, selon le ministère de l'Education nationale.

Des taux de présence variables selon les académies

Ces chiffres concernent principalement des reprises à temps plein, selon le ministère. Lundi, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer avait déclaré que "l'objectif, c'est que 100% des écoliers et collégiens" reviennent. Le 14 juin, le président Emmanuel Macron avait annoncé que la reprise se ferait lundi "de manière obligatoire et selon les règles de présence normale", à l'exception des lycées.

Selon un communiqué du ministère mercredi, "en zone urbaine, le taux moyen des élèves ayant repris l'école est proche de 85%. Mais certains territoires (notamment ruraux) ont pu être confrontés à des difficultés liées au protocole sanitaire maintenu dans les transports scolaires". Au collège, "en cette fin de mois de juin, davantage d'enfants sont présents en classe et plus que les années précédentes à la même époque", explique le ministère, précisant que ce constat est notable "particulièrement dans les zones défavorisées". En effet, d'habitude au collège, les deux dernières semaines de juin sont moins fréquentées en raison de la tenue des épreuves du brevet.

Les taux moyens des élèves ayant repris l'école peuvent varier selon les académies et les zones d'une même académie. Ainsi, à Paris, on compte 83% des écoliers et plus de 80% des collégiens présents; à Créteil, plus de 70% des élèves de l’école et du collège sont présents; à Bordeaux, plus de 85% des écoliers et plus de 70% des collégiens sont présents; dans les Pyrénées-Atlantiques, 90% des écoliers et 85% des collégiens sont présents. A Lille, y compris dans les zones très défavorisées, on compte plus de 75% des élèves présents en élémentaire et plus de 80% en collège.

"Aujourd'hui c'est parce que nous avons des directeurs d'école de très grande qualité que nous avons pu réussir le déconfinement scolaire complet et être le pays d'Europe qui a le plus d'élèves revenus à l'école après un déconfinement", s'est félicité le ministre Jean-Michel Blanquer à l'occasion de l'examen de la proposition de loi sur les directeurs d'écoles dans l'hémicycle de l'Assemblée.