Coronavirus : ce que Didier Raoult a dit à la Commission d'enquête parlementaire

L'épidémiologiste et directeur de l'IHU de Marseille Didier Raoult est entendu mercredi après-midi par la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de l'épidémie coronavirus. L'épidémiologiste, défenseur de l'hydroxychloroquine a débuté son audition à 17h, évoquant les sujets de la chloroquine, des tests PCR et les raisons de son retrait du Conseil scientifique.

"Je ne connais pas Trump, ni Bolsonaro"

Didier Raoult s'est présenté sans sa blouse blanche devant les députés mais toujours avec la même assurance. Il ne renie rien, en particulier sur son célèbre traitement à base d'hydroxychloroquine, qui continue de diviser la communauté scientifique. Un peu flatté, il s'est même dit dépassé par la polémique, devenue mondiale. "Ça a pris une proportion cette guerre, qui est devenue une guerre pour/contre avec des mobiles derrière d'une grande complexité", a-t-il estimé.

"Je vous le dis publiquement, sous peine d'aller en prison et d'avoir 75.000 euros d'amende, je ne connais pas Trump, ni Bolsonaro. Et donc ce n'est pas moi qui leur ai dit d'utiliser la chloroquine", a-t-il déclaré. Entre les études pour et les études contre, le temps fera son tri, a-t-il rajouté mais il est sûr de gagner.

Tests PCR : "On n'a pas dit la vérité"

Deuxième point majeur de cette audition : les fameux tests diagnostic PCR. Comment se fait-il que lui pouvait en faire en masse dès le mois de mars alors que la France en manquait tant ? Pour lui, il n'y avait aucun problème, partout en France, on aurait pu tester plus.

"C'est moi qui ai expliqué, je m'excuse, au président pour la première fois que la PCR est très simple et que tout le monde peut le faire. Et donc pendant tout ce temps, on n'a pas dit la vérité", a-t-il accusé. "C'est un examen extrêmement simple, banal, tout le monde est capable de le faire. Cela peut être fait dans les labos privés et c'était indispensable de le faire parce qu'on ne connaissait pas la maladie."

Quant aux raisons de sa démission du Conseil scientifique, il explique : "J'ai moi-même un conseil scientifique à Marseille qui fait rêver le monde entier." La composition du Conseil scientifique dirigé par Jean-François Delfraissy ne lui convenait pas. "Pas de spécialistes du coronavirus, des conflit d'intérêts… Pas de temps à perdre", a-t-il déclaré.