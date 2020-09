Dans les bars de Marseille, dernière soirée amère avant 15 jours de fermeture

REPORTAGE

C'était un dimanche soir morose sur le Vieux Port de Marseille. Coronavirus oblige, bars et restaurants ont fermé leurs portes à minuit pour au moins 15 jours. Olivier, patron d'un établissement, n'a même pas attendu l'heure limite pour fermer sa terrasse. Son restaurant est presque vide, il ne veut pas s'éterniser. "On est un peu triste. On ferme, on vide, on nettoie. On jette du poisson, de la viande", explique-t-il, amer de la décision des autorités sanitaires.

"Il fait froid, c'est triste"

Un peu plus loin, de la musique s'échappe d'un pub. Certains ont dansé toute la soirée pour profiter le plus possible, d’autres ont préféré boire un dernier verre entre amis. "Il fait froid, c’est triste. On est tous déçus", regrette un client. A une table voisine, un autre se dit déjà "nostalgique". Dans certains bars, la musique a retenti encore un peu après minuit. Mais la police n’est pas venue, histoire de ne pas envenimer les choses dès le premier soir.

Une clémence qui ne durera pas, explique toutefois Yannick Ohanessian, adjoint à la sécurité à la mairie de Marseille. "Ces mesures s’imposent à nous aujourd’hui. Il faudra assurer la mise en place de ces mesures sur le territoire."

A l'annonce de la fermeture, certains gérants avaient affirmé qu'ils resteraient ouverts malgré l'interdiction. Dans ces cas-là, les agents municipaux n'hésiteront pas à sévir, poursuit-il. "Ils effectuent leur travail depuis le début. Depuis le 1er août ils ont effectué près de 32.000 sensibilisations, et appliqué près de 500 verbalisations depuis le 1er septembre."

Les restaurateurs manifestent lundi

Lundi matin sur le Vieux Port, les terrasses sont bel et bien restées fermées. Mais pour les gérants, l'arrêté préfectoral ne passe toujours pas. "Il y a beaucoup de frustration face aux confrères qui peuvent ouvrir alors qu'ils travaillent à quelques kilomètres d'ici", confie Matthieu, patron d'un bar-tabac du 13eme arrondissement. Le préfet a en effet autorisé l'ouverture des établissement de 15 communes des environs.

A Marseille, les syndicats de restaurateurs n'appellent pas officiellement à rester ouvert, mais encouragent les gérants à manifester lundi matin pour faire entendre leur mécontentement.