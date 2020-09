EN DIRECT - Coronavirus : la pandémie a fait plus d'un million de morts dans le monde

EN DIRECT

La pandémie de coronavirus continue de progresser en France, avec plus de 11.100 nouveaux cas en 24 heures, selon le dernier bilan publié dimanche soir. Le nombre de nouveaux cas positifs a enregistré un repli habituel au week-end, en raison de la fermeture des laboratoires, mais le taux de positivité continue d'augmenter alors que le nombre de décès s'élève à 31.727 sur le territoire. À Marseille, les restaurants et bars ont fermé leurs portes dimanche soir, pour 15 jours. À Paris, les débits de boisson (bars et bistrots ayant uniquement une licence IV, notamment) fermeront entre 22 heures et 6 heures à partir de lundi.

Dans le monde, la pandémie a fait plus d'un million de morts dans le monde. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : En France, le bilan total de l'épidémie s'élève à 31.727 morts

Les bars et restaurants ont fermé dimanche à Marseille, les bars parisiens fermeront à 22 heures dès lundi

La pandémie a fait plus d'un million de morts dans le monde

Le taux de positivé des tests augmente en France

Le nombre de nouveaux cas positifs de coronavirus a enregistré son repli traditionnel du week-end, avec 11.100 nouveaux cas en 24 heures, qui s'explique par la fermeture des laboratoires, mais le taux de positivité poursuit sa hausse régulière, selon les chiffres de Santé publique France. Le pourcentage de personnes contaminées parmi les personnes testées est de 7,4%, après 7,2% la veille, et 5,7% il y a exactement sept jours. Alors que de nouvelles mesures de restriction ont été annoncées cette semaine pour tenter d'endiguer l'épidémie, 27 personnes sont décédées dans les dernières 24 heures - elles étaient 39 sur les 24 heures précédentes - , portant à 31.727 le nombre total de morts en France. Sur les sept derniers jours, 4.204 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 786 cas graves en réanimation.

À Marseille, les bars et restaurants désormais fermés

Les bars et restaurants ont fermé dimanche à Aix-Marseille. Le gouvernement avait annoncé l'entrée en vigueur samedi soir de cette mesure, fortement contestée localement. Les élus locaux ont finalement obtenu un report d'une journée après une réunion avec le ministre de la Santé Olivier Véran. Ces fermetures se feront seulement dans les villes de Marseille et Aix-en-Provence, selon l'arrêté préfectoral publié dimanche. Elles ne concernent donc pas les 90 autres communes de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Dans les grandes métropoles, les bars fermés à 22 heures dès lundi

La préfecture de police de Paris l'a confirmé vendredi après-midi : les débits de boisson (bars, bistrots ayant uniquement une licence IV) seront fermés de 22 heures à 6 heures à partir du lundi 28 septembre et jusqu'au dimanche 11 octobre inclus. Cette mesure "ne concerne pas les restaurants ayant une licence de grande restauration, qui pourront rester ouverts, à la condition de respecter un protocole sanitaire strict", précise la préfecture.

La métropole lilloise est aussi concernée par cette mesure. Samedi soir, de nombreux jeunes se sont retrouvés dans les bars de la rue Massena, la "rue de la soif" pour les Lillois, afin de profiter de leur dernière soirée. De leur côté, les les tenanciers redoutent une lourde perte sur leur chiffre d'affaire. Retrouvez ici notre reportage.

Roland Garros a débuté dans un contexte inédit

Le tournoi de Roland-Garros, retardé de six mois en raison de la pandémie, a débuté dimanche avec une jauge réduite à 1.000 spectateurs quotidiens. Parmi les restrictions pour les joueurs, des tests PCR répétés, l'obligation stricte de loger dans un des deux hôtels qui leur sont réservés en quasi exclusivité. Interdiction d'en sortir sous peine de se voir retirer leur accréditation, sauf pour se rendre au stade leurs jours de match, pour s'entraîner, ou impératif médical.

La pandémie a fait plus d'un million de morts dans le monde

La pandémie de Covid-19 qui a démarré à la fin 2019 en Chine avant de se répandre dans le monde entier a fait plus d'un million de morts, selon un décompte de l'AFP établi lundi à partir de données officielles. Plus de 32,9 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 22,5 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis (près de 205.000 morts), le Brésil (près de 142.000), l'Inde (près de 95.000) et le Mexique (plus de 76.000) comptabilisent à eux seuls plus de la moitié des décès recensés dans le monde.

"Un million est un nombre terrible", a déclaré dès vendredi le directeur des Situations d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Michael Ryan, estimant un doublement "très probable". Les perspectives sont sombres, en effet, avec une courbe qui repart à la hausse en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, renforçant la crainte d'une seconde vague.