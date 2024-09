Cyril Hanouna - Meurtre de Philippine : «Il ne faut pas regarder ailleurs», déclare Marius Larrivé

Violée et tuée par un migrant clandestin sous OQTF. C'est le sort qu'a subi la grand-mère de Marius Larrivé il y a trois ans et qui fait écho au meurtre de Philippine, elle aussi tuée par un individu qui aurait dû être expulsé. Ce lundi, au micro de Cyril Hanouna, son petit-fils a regretté le faible taux d'exécution des OQTF en France. "En 2022, Emmanuel Macron avait promis que 100% des OQTF seraient traitées. On a un taux de 6% en 2024. Si une personne, dans n'importe quelle boîte, n'atteint que 6% de ses objectifs, elle se fait dégager dans les 20 minutes", a-t-il déclaré.

Le jeune homme invite "les gens de toute sensibilité" à s'éloigner des "dogmes" et rappelle que "quand on s'indigne de la mort de Philippine, ce n'est pas pour essentialiser le migrant. Mais il ne faut pas regarder ailleurs quand des meurtres auraient pu être évités". Ce week-end, un rassemblement en hommage à la jeune fille, à l'initiative de la députée ciotiste Hanane Mansouri, a été perturbé par une trentaine de personnes à Vienne, en Isère.