Marineland : une expertise assure que les orques sont traitées aussi bien que possible

Une longue expertise judiciaire sur les conditions de vie des orques du Marineland d'Antibes a conclu qu'elles étaient conformes aux normes en vigueur et que les spectacles constituaient des dérivatifs utiles pour les cétacés en captivité, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.

Le zoo marin a fermé en janvier mais l'avenir de ses deux orques de 24 et 11 ans, ainsi que de ses 12 dauphins, fait polémique, entre la direction qui veut les envoyer au plus vite dans d'autres parcs en Espagne et les associations qui réclament la création d'un sanctuaire pour les laisser vivre en semi-liberté.

Des années de bataille judiciaire

L'expertise avait été obtenue en septembre 2023 par One Voice, après des années de bataille judiciaire. Mais l'organisation de défense des animaux n'a pas souhaité commenter dans l'immédiat un long rapport qu'elle a reçu tard dans la nuit.

L'AFP a pour sa part obtenu uniquement les conclusions du rapport, dans lesquelles la justice avait demandé aux experts de se prononcer sur la qualité de l'eau et des installations, ainsi que sur la capacité des orques Moana et Inouk, et par extension Wikie et Keijo, à continuer les spectacles.

Des experts mandatés par One Voice avaient relevé des comportements répétitifs et stéréotypés pour les quatre orques, et des lésions sur Moana, décédé à 12 ans d'une septicémie en octobre 2023, et Inouk, mort à 23 ans de l'ingestion d'un bout de métal en mars 2024.

"Les spectacles sont des dérivatifs comportementaux et stimuli utiles"

Pour les experts mandatés par la justice, "les spectacles sont des dérivatifs comportementaux et stimuli utiles" et leur suppression ou toute limitation des interactions avec les soigneurs "entraîneront probablement une aggravation des troubles de type stéréotypie, voire provoqueront peut-être des attitudes anxieuses, dépressives ou agressives". Quant à l'eau et aux installations, elles "restent compatibles avec les normes sanitaires minimales pour le bien-être des orques dès lors qu'elles sont maintenues au niveau d'exigence actuel".

Alors que Marineland est fermé depuis trois mois et que les contrats des salariés vont bientôt expirer, la direction insiste désormais sur "l'extrême urgence" de transférer les orques et les dauphins vers des parcs espagnols, seule solution immédiatement opérationnelle.

Un sanctuaire marin européen ?

La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, assure depuis février travailler avec ses homologues espagnols, italiens et grecs pour la création d'un sanctuaire marin européen, mais aucun site n'est prêt.

L'association Sea Shepherd France a proposé 5 millions d'euros pour maintenir les orques à Antibes en attendant une solution, estimant que la poursuite de leur exploitation commerciale en Espagne constituerait une "trahison fondamentale de l'esprit" de la loi de 2021 sur le bien-être animal.