630 kg de cocaïne saisis : des marins-pêcheurs impliqués dans un trafic de drogue en Normandie

Des marins-pêcheurs normands ont été pris en flagrant délit de trafic de drogue en fin de semaine dernière après avoir accepté de participer à un drop-off. Plus de 600 kg de cocaïne ont été saisis par l'office anti-stupéfiants.

Le chant des sirènes de la cocaïne était trop beau, trop lucratif pour ces marins-pêcheurs normands. Ils ont été pris en flagrant délit de trafic de drogue en fin de semaine dernière après avoir accepté de participer à un drop-off. La drogue est déposée par des trafiquants et est récupérée puis transbordée incognito.

Première interception d'un drop-off

"La guerre n'est pas gagnée mais nous gagnons des batailles contre le narcotrafic". Satisfecit des enquêteurs en conférence de presse car c’est la première interception d’un drop-off.

Parti du port de Paranaguá (Brésil), le cargo Omicron Eagle, battant pavillon libérien, était "suspecté de transporter de la cocaïne et arrivait au large de l'Europe", a déclaré le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, lors d'une conférence de presse avec la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes. "Concomitamment, des écoutes téléphoniques permettent de mettre en évidence les préparatifs de récupération (de la drogue) par des marins-pêcheurs d'Ouistreham", dans le Calvados, a-t-il expliqué.

Ces derniers, à bord d'un chalut, ont récupéré les ballots, "jetés en mer (...) à plusieurs milles nautiques à l'ouest des îles anglo-normandes de Guernesey et Jersey" tandis que le cargo continuait sa route vers Dunkerque (Nord). Puis, selon le magistrat, "avant d'arriver au port", les marins ont ensuite "déchargé la cocaïne à bord d'un bateau plus rapide qui, lui, a pris la route de Tancarville", en Seine-Maritime, dans la nuit du 3 au 4 avril.

Jusqu'à 30 ans d'emprisonnement

Cette nuit-là, "une vaste opération préparée depuis 18 mois (...) a été déclenchée" et "a permis l'interpellation simultanée des marins-pêcheurs d'Ouistreham, ainsi que de deux de leurs conjointes, et de l'équipage de la vedette à Tancarville, où la cocaïne a également été saisie". Initialement estimée à 800 kg, la quantité de drogue saisie est finalement de 630 kg, une fois débarrassée de son emballage, et représente à la revente environ 37 millions d'euros, selon Frédéric Teillet.

Au moins cinq personnes, dont trois marins-pêcheurs, ont été incarcérées à la suite de la saisie en pleine mer. Arrêtés en flagrant délit, le procureur de Rennes met en garde les pêcheurs, des proies faciles pour des trafiquants qui ne connaissent pas la mer : "Sur ce mode opératoire, je veux attirer l'attention sur les risques insensés encourus par ceux qui concourent à ces trafics. Participant au crime d'importation de stupéfiants, ils risquent de comparaître devant une cour d'assises. La peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle. Leur bateau sera saisi et ils risquent la confiscation de tout leur patrimoine."

Lundi soir, cinq personnes ont été incarcérées pour avoir transporté ces 630 kg de cocaïne d'une valeur marchande 25 millions d'euros, et deux compagnes de marins placées sous contrôle judiciaire.