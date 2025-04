Pascal Praud et vous - ZFE : «J'ai la preuve qu'elle n'en sait rien», Alexandre Jardin raconte son entrevue avec Agnès Pannier-Runacher

Opposé aux zones à faibles émissions (ZFE), l'écrivain Alexandre Jardin a rencontré la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, la semaine dernière. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, il revient sur cette rencontre particulière. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

L'écrivain Alexandre Jardin a rencontré la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, la semaine dernière dans son bureau pour lui partager son opposition aux Zones à faibles émissions (ZFE). Invité ce mardi dans l'émission Pascal Praud et vous, l'écrivain revient sur cet échange pour le moins particulier. "Elle oublie qu'il y a un tiers de la nation qui vit dans la ruralité, et que dans mon village de l'Aude, où le niveau de vie est très bas, si vous n'avez pas de voitures, vous n'avez plus de vie", explique-t-il sur Europe 1.

"Ce coup de fil valait son pesant d'or"

Avant de raconter une scène qui a retenu son attention. "Je lui dis 'Est-ce que vous avez évalué la perte financière pour les Français ?' (...) Elle décroche son téléphone, appelle un grossiste de voitures d'occasion. Elle se renseigne, elle raccroche. Et j'ai devant moi la preuve qu'elle n'en sait rien. Elle lance une politique de destruction de milliards d'euros pour les classes populaires, elle ne le sait pas (...) Ce coup de fil, ça valait son pesant d'or", convient Alexandre Jardin.