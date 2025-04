Le pont de pierre de Bordeaux va se refaire une beauté. Du haut de ses deux siècles, l'ouvrage montre désormais des signes de faiblesse. La mairie va lancer de grands travaux pour renforcer la structure et mieux le protéger de la Garonne. Des travaux qui s'annoncent longs.



L'incontournable pont de pierre qui enjambe la Garonne à Bordeaux se refait une santé. Après deux siècles de bons et loyaux services, l'ouvrage montre des signes de faiblesse. De grands travaux vont donc débuter, durant lesquels près de 160 micro-pieux vont être insérés dans l'ouvrage afin de le fortifier.

Mais, "Bordeaux, sans le pont de pierre, ce n'est plus Bordeaux", juge une riveraine au micro d'Europe 1, qui assure comprendre la nécessité de réaliser des travaux. Construit il y a un peu plus de 200 ans, le pont de pierre sur lequel circule tramway, mais aussi des piétons et des vélos pour un total de 60.000 passages par jour, s'affaisse sous son propre poids.

Soulager les fondations

Seulement quelques millimètres par an, mais au fur et à mesure des années, le pont menace à terme de se fissurer voire de s'effondrer. Un scénario catastrophe qui justifie un chantier à 50 millions d'euros, insiste Olivier Hauquin du service ouvrage d'art de Bordeaux Métropole.

"Déjà, on va reprendre les fondations jusqu'à atteindre les sols porteurs de la Garonne à peu près à 30 mètres de profondeur. Aujourd'hui, les fondations existantes descendent jusqu'à moins 13, moins 15 mètres", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Des travaux qui dureront jusqu'en 2029

"L'objectif, c'est de passer entre les pieux existants en bois. On va rajouter des pieux qui ne vont pas reprendre en totalité la charge du pont, mais qui vont venir limiter son enfoncement. Au total, il y en aura 16 par pile avec des techniques de forage que l'on a aujourd'hui", souligne-t-il.

Ces travaux qui doivent se terminer à mi-2029 permettront aussi de refaire l'étanchéité du Pont de Pierre et d'immerger d'énormes roches également dans les eaux de la Garonne, pour protéger au mieux les piles de l'ouvrage.