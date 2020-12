Covid : un test négatif obligatoire avant d'aller en Corse, "le gage de vacances sereines"

Pour tenter de juguler l'épidémie de coronavirus, qui a arrêté de refluer au niveau national, les territoires les plus épargnés de France tentent de se protéger. C'est le cas en Corse : les personnes qui souhaitent se rendre sur l'île de Beauté à partir du samedi 19 décembre devront avoir fait un test PCR ou antigénique 72 heures avant d'embarquer sur un bateau ou dans un avion, comme l'a annoncé samedi le préfet de la région insulaire. Pour Laurent Carlini, médecin généraliste à Ajaccio interrogé par Europe 1, il s'agit avant tout d'une mesure "préventive, d'anticipation et de bon sens".

"Tirer les leçons des erreurs"

En Corse, où le taux d'incidence du Covid-19 est actuellement faible, un rebond du nombre de cas décelés avait ainsi été constaté lors de la période estivale, au moment du premier déconfinement. "Il y a eu un 'ensemencement' provoqué par toutes ces contaminations silencieuses pendant l'été, liées à un brassage de populations" extérieures à l'île, rappelle le généraliste.

"L'idée, c'était de tirer des leçons des erreurs du premier déconfinement et de se donner les moyens de réussir le second déconfinement", insiste Laurent Carlini. "D'autant plus qu'on arrive sur une période hivernale, donc propice aux pathologies respiratoires et virales, notamment la grippe."

Une mesure "rassurante"

Pour le généraliste, certain que "le but de cette mesure n'a jamais été d'opposer l'économie et la santé", il en va de la qualité du séjour passé par les touristes pendant les fêtes de fin d'année (la mesure est valable jusqu'au 8 janvier) : "Si je suis amené à prendre l'avion ou le bateau, c'est toujours plus rassurant de savoir que tous ceux qui qui s'y trouvent ont été testés au préalable et qu'ils sont tous négatifs. C'est quand même un gage de passer des vacances sereines."